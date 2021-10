Afganistan. Wybuch w szyickim meczecie. Co najmniej 100 osób zginęło lub zostało rannych

Podczas piątkowego nabożeństwa w szyickim meczecie w mieście Kunduz, stolicy prowincji Kunduz doszło do eksplozji. Associated Press informuje, że co najmniej 100 osób zmarło lub zostało poważnie rannych. Ostatnie doniesienia mówią o 50 ofiarach śmiertelnych.

Afganistan. Wybuch w meczecie, wielu zabitych i rannych

Jako pierwszy informację przekazał rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid, który napisał na Twitterze o "wielu rannych i ofiarach śmiertelnych wśród rodaków-szyitów".

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne zdjęcia i nagrania pokazujące ludzi wynoszących rannych i udzielających im pomocy.

"Są ranni po eksplozji w meczecie w mieście Kunduz w Afganistanie. Podobno wybuch miał miejsce dziś po południu w meczecie szyitów w dzielnicy Sayed Abad. W wybuchu zginęło ponad 50 osób" - czytamy.

Istnieje podejrzenie, że do ataku przyzna się Państwo Islamskie. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, od czasu przejęcia przez talibów władzy w Afganistanie, do którego doszło w połowie sierpnia, konflikt między nimi a Państwem Islamskim zaostrza się. Liczba ataków na talibów ze strony bojowników ISIS wzrosła.

W piątek talibowie napadli na kryjówkę Państwa Islamskiego na północ od Kabulu, zabijając i aresztując nieokreśloną liczbę bojowników - przekazał rzecznik talibów. Była to reakcja na ubiegłomiesięczny zamach bombowy w Dżalalabadzie, w którym zginęły trzy osoby - jego celem były pojazdy talibów. ISIS-K (lokalny odłam Państwa Islamskiego, najbardziej fanatyczni zwolennicy dżihadu) wziął później odpowiedzialność za ten atak.

Afganistan. Bojówki ISIS rosną w siłę

Bojówki ISIS rosną w siłę na wschodzie kraju. Znajdują się tam prowincje, w których obecność talibów była przez lata wyjątkowo nieznaczna. Tzw. ISIS-k korzysta z tych terenów, gdzie jego członkami są przede wszystkim byli pakistańscy talibowie.

Sprawując kontrolę nad tą częścią Afganistanu, organizacja zamierza zbudować tam struktury podobne do istniejących w Syrii i Iraku w latach 2013–2019. Te plany mogą spowodować zagrożenie terrorystyczne państw Azji Centralnej i Południowej oraz Europy.