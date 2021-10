Trzęsienie ziemi w Japonii. 32 osoby ranne, w tym trzy ciężko. Najsilniejsze wstrząsy od 10 lat

W wyniku czwartkowego trzęsienia ziemi w Japonii ranne zostały 32 osoby, w tym trzy ciężko. Premier kraju poinformował, że były to najsilniejsze wstrząsy od marca 2011 roku. We wschodnim Tokio doszło do wykolejenia się podmiejskiego pociągu.

4 Fot. AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl