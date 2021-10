Zobacz wideo Dominika Lasota (MSK): Pomimo pandemii kryzys klimatyczny się nie zatrzymał

Alfred Nobel wykazywał duże zainteresowanie sprawami społecznymi. Znajomość z Berthą von Suttner, siłą napędową międzynarodowego ruchu pokojowego w Europie, a także pierwszą kobietą uhonorowaną Nagrodą Pokojową, wpłynęła na jego poglądy. Pokój był piątym i ostatnim obszarem, o którym wynalazca dynamitu wspomniał w swoim testamencie. Poznaliśmy nazwiska osób, które w tym roku otrzymały nagrodę.

REKLAMA

Pokojowa Nagroda Nobla 2021. Maria Ressa i Dmitrij Muratow laureatami nagrody

Pokojowa Nagroda Nobla została ogłoszona przez Norweski Instytut Noblowski w Oslo w Norwegii. Berit Reiss-Andersen przekazała, że laureatami Pokojowej Nagrody Nobla 2021 zostali Maria Ressa i Dmitrij Muratow Jak tłumaczyła komisja, Ressa i Muratow zdobyli wyróżnienie za "wysiłki na rzecz ochrony wolności słowa, która jest warunkiem wstępnym demokracji i trwałego pokoju".

Pokojowa Nagroda Nobla zostanie wręczona 10 grudnia w rocznicę śmierci jej fundatora Alfreda Nobla.

Tym samym Maria Ressa i Dmitrij Muratow dołączyli do grona takich osób lub organizacji, jak Henri Jean Dunant (założyciel Czerwonego Krzyża i inicjator Konwencji Genewskiej), Theodor Roosevelt, Martin Luther King, UNICEF, Andriej Sacharow, Matka Teresa z Kalkuty, Lech Wałęsa, Nelson Mandela, Jasir Arafat.

Maria Ressa i Dmitrij Muratow. Kim są laureaci Pokojowej Nagrody Nobla 2021?

Maria Ressa, tegoroczna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla jest urodzoną na Filipinach dziennikarką, która wykorzystuje wolność słowa, by ujawniać nadużycia władzy w swoim kraju, a także stosowanie przemocy i rosnący autorytaryzm. W 2021 r. została współzałożycielką Rappler - firmy medialnej, zajmującej się cyfrowym dziennikarstwem śledczym. W 2018 r. została "Człowiekiem Roku" magazynu "Time" za walkę z zastraszaniem mediów.

Drugi nagrodzony - Dmitrij Muratow, to rosyjski dziennikarz, który od dziesięcioleci broni wolności słowa w swoim kraju. W 1993 r. był jednym z założycieli "Nowaja Gazeta". Według Komitetu Ochrony Dziennikarzy, Muratow pomógł stworzyć "jedyną naprawdę krytyczną gazetę o wpływach narodowych w dzisiejszej Rosji". W uzasadnieniu przypomniano, że od początku istnienia gazety zginęło sześciu jej dziennikarzy. Komitet Noblowski stwierdził, że Dmitrij Muratow "mimo zabójstw i gróźb odmówił porzucenia niezależnej polityki gazety oraz konsekwentnie broni praw dziennikarzy".

Pokojowa Nagroda Nobla 2021. Nominowani

Zgłoszenia pozostają tajne przez 50 lat, ale ich autorzy mogą je ujawniać. Prawo zgłaszania kandydatur mają m.in. członkowie parlamentów narodowych oraz rządów, a także nobliści z lat ubiegłych.

Wśród nominowanych znalazły się: międzynarodowa organizacja GAVI, pomagająca w szczepieniach krajom o niskich dochodach, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", białoruskie opozycjonistki - Swiatłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Weranika Capkała, Węgierski Komitet Helsiński, amerykański Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ), portal informacyjny Hongkong Free Press, zajmująca się weryfikowaniem informacji organizacja International Fact-Checking Network i organizacja Reporterzy bez Granic (RsF).

Nominowani byli również: rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, aktywistka działająca na rzecz klimatu Greta Thunberg oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej program COVAX, który ma zapewnić sprawiedliwy dostęp do szczepionek przeciw COVID-19, były prezydent USA Donald Trump, NATO, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) czy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).

Donald Tusk dziękuje Oldze Tokarczuk: Za to, co napisałaś i co napiszesz