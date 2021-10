Turów? Jaki tam Turów. Dla Czechów Polska to dobry sąsiad, któremu paru rzeczy nawet zazdroszczą

Konflikt wokół kopalni i elektrowni w Turowie z perspektywy polskiej wydaje się poważny. Przedstawiciele rządu wypowiadają się krytycznie o Czechach, pojawiają się wezwania do bojkotu czeskich produktów, a niektóre sklepy czy restauracje w rejonie przygranicznym ogłaszają, że Czechów obsługiwać nie będą. Mogłoby się wydawać, że mamy poważny kryzys w relacjach.

REKLAMA

- Nic takiego. Przynajmniej z naszej perspektywy. Temat Turowa właściwie nie istnieje. No poza mieszkańcami okolicy kopalni, których to dotyczy bezpośrednio, polityków zajmujących się sprawą i wąskiego grona ekspertów. Koneserów takiej tematyki - stwierdza Skvrnak.

Zobacz wideo

Może mniejsi, ale równi

Ponieważ temat nie interesuje opinii publicznej, to też nie interesuje polityków, którzy mogliby chcieć zbić kapitał polityczny na jego podgrzewaniu. - Choć pozostaje kwestia tego, na ile obecna sytuacja zaszkodzi relacjom na poziomie politycznym. Atmosfera może się ochłodzić - stwierdza Skvrnak. To o tyle istotne, że Polska i Czechy uczestniczą razem w takich regionalnych projektach jak Inicjatywa Trójmorza czy Grupa Wyszehradzka. Część polskich polityków wręcz jest zdania, że to Polska jest ich naturalnym liderem z racji swoich rozmiarów.

Tak projekt Trójmorza, czyli ściślejszego powiązania głównie gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej opisuje na swojej stronie polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt Trójmorza to jedna z najważniejszych inicjatyw społeczno-gospodarczych w Środkowo-Wschodniej Europie. Inicjatywa odgrywa wielką rolę, jako czynnik integrujący kraje naszego regionu. Jest też ważna dla Polski, postrzeganej jako lidera grupy.

- Polska liderem? Jakimś większym bratem? No nie. Raczej Czesi tak na tę relację nie spoglądają. Owszem, Polska jest większa, ale to tylko tyle. Czujemy się równi. Jesteście naszymi sąsiadami, nie jakimś liderem - mówi czeski publicysta.

Dodaje, że te regionalne inicjatywy w ogóle nie są postrzegane zbyt poważnie. - Weźmy choćby grupę Wyszehradzką, czyli Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Prawie nigdy nie udaje się zająć wspólnego stanowiska. Prawie zawsze ktoś się wyłamuje - opisuje Skrvnak. Choć podkreśla, że kiedy wybuchła afera związana z ujawnieniem, iż rosyjskie służby wysadziły składy amunicji na terytorium Czech w 2015 roku, poparcie Polski w sporze z Moskwą zostało zauważone i docenione. - No ale tyle z tego było, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej wyłamali się wtedy Węgrzy, tradycyjnie bardziej prorosyjscy - dodaje.

Protest samochodowy mieszkańców okolic Bogatyni Fot. Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Jest czego Polsce zazdrościć

Zdaniem Skvrnaka, już zupełnie niezależnie od polityki, wizerunek Polski i Polaków w ostatnich latach istotnie się ocieplił. Do niedawna miały dominować stereotypy z czasów komunistycznych. - Wówczas Polska jawiła się Czechom jako zacofany ciemnogród i tak jeszcze na długo zostało siłą przyzwyczajenia. W ostatnich latach to się jednak zmieniło - stwierdza czeski publicysta. Teraz coraz więcej Czechów ma być przekonanych, że to w sumie taki sam kraj jak ich. Ma swoje wady, ale ma też swoje zalety.

- Choćby coraz więcej osób jeździ turystycznie do Polski. Zwłaszcza nad polskie morze, które okazało się być nie takie straszne i zimne - opisuje Skvrnak. Dotychczas standardowym kierunkiem wyjazdów na wakacje nad morzem była Chorwacja, ale teraz ma to nie być już takie oczywiste. - Kiedy ludzie podróżują przez Polskę, to dostrzegają zwłaszcza wasze autostrady i drogi szybkiego ruchu. Naprawdę dużo pobudowaliście ich w krótkim czasie, co z naszej perspektywy jest godnym pozazdroszczenia osiągnięciem. My tu ciągle mamy z tym problemy i buduje się znacznie mniej oraz wolniej niż byśmy chcieli - opisuje Skvrnak.

W kwestii dróg Polska miała stać się wręcz wzorem do naśladowania. Podobnie miało się stać jeśli chodzi o ceny usług operatorów telefonii komórkowej, zwłaszcza mobilnego internetu. - To kolejna sprawa, której Czesi Polakom zazdroszczą i w której stawiają Polskę za wzór - stwierdza Skvrnak. Czechy mają jeden z najdroższych mobilnych internetów w Unii Europejskiej. Średnio nawet 12 razy bardziej kosztowny niż w Polsce.

Są sprawy ważniejsze

Z powodu braku zainteresowania tematem Turowa i ogólnie obojętno-pozytywnego nastawienia do Polski w czeskim społeczeństwie, sytuacji nie próbuje wykorzystywać nawet opozycja. Jak mówi Skvrnak, dzieje się tak pomimo tego, że w Czechach trwała do dzisiaj gorąca kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi. - Jak to zazwyczaj bywa, dominują tematy stricte wewnętrzne. Kluczowa i rozgrzewająca wszystkich kwestia jest taka, czy Babisz utrzyma się przy władzy - opisuje Czech.

Andrej Babisz jest premierem rządu mniejszościowego (efektywnie większościowego dzięki wsparciu partii komunistycznej, formalnie pozostającej poza koalicją rządzącą) od 2017 roku. Stoi na czele swojej partii ANO 2011, którą założył w 2012 roku pod hasłami walki z korupcją i sanacji życia politycznego. Jednocześnie jest jednym z najbogatszych Czechów i ma rozległą sieć firm, początkowo głównie na rynku spożywczym. Jednak wraz z rozwojem kariery politycznej zainwestował dużo pieniędzy w firmy mediowe. W 2013 roku kupił między innymi wydawcę dwóch najpopularniejszych czeskich gazet, a rok później najpopularniejsze czeskie radio.

W trakcie swojej kariery politycznej Babisz wywołał szereg kontrowersji. Wyszło między innymi na jaw, że był współpracownikiem komunistycznych służb bezpieczeństwa, a w swoim otoczeniu ma wielu funkcjonariuszy tychże służb. Jest też blisko związany z równie kontrowersyjnym prezydentem Miloszem Zemanem. Zarzucono mu szereg niejasnych powiązań biznesowo-politycznych, korupcję i zastraszanie przeciwników politycznych. Organy kontrolne UE zarzuciły mu też defraudację unijnych środków, a kiedy wydawało się, że czeski wymiar sprawiedliwości zacznie na tej podstawie proces, wymienił ministra sprawiedliwości na bliską współpracowniczkę, wywołując największe protesty w kraju od upadku komunizmu.



Pomimo szeregu skandali, utrzymał się przy władzy, a jego partia nadal pozostaje najpopularniejszą i ma szanse nadal rządzić. Jest coraz częściej porównywany do Wiktora Orbana, z którym w ostatnich latach ma coraz bliższe stosunki.