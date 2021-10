Miss Holandii rezygnuje z finału konkursu Miss World. Nie chce zaszczepić się na COVID-19

21-letnia Dilay Willemstein została koronowana na Miss World Netherlands w lipcu 2021 roku. Wybrano ją spośród dziewięciu kandydatek. Zwyciężczyni miała reprezentować Holandię w konkursie Miss World, którego finał odbędzie się 16 grudnia w Portoryko. Willemstein zrezygnowała jednak z ubiegania się o koronę Miss Świata, gdyż zdecydowała nie szczepić się przeciwko koronawirusowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Narodowy Program Szczepień jest sukcesem?

Miss Holandii nie jedzie na finał Miss World. Zastąpi ją wicemiss

Dziewczyna, która od lat marzyła o zdobyciu tego tytułu, we wtorek 5 października powiadomiła o swojej decyzji na Instagramie. "Pragnę poinformować, że nie będę reprezentowała Holandii w Portoryko na wielkiej scenie Miss World. Po części wynika to z obowiązku szczepień - osobiście nie jestem jeszcze na to gotowa" - przekazała 21-latka i dodała, że w konkursie zastąpi ją Wicemiss World Netherlands, Lizzy Dobbe.

Watykański trybunał uniewinnił księży ws. nadużyć seksualnych

Dilay Willemstein nie żałuje swojej decyzji

Ze szczegółów podanych przez portal AD.nl wynika, że Willemstein wciąż odkładała decyzję w sprawie rezygnacji, a jej podjęcie zajęło jej kilka miesięcy. Ostatecznie w wyborze pomogli jej przyjaciele. Kobieta twierdzi, że nie będzie tego żałować. - Taki jest mój wybór i obstaję za nim. Myślę, że żałowałbym bardziej, gdybym zrobiła coś wbrew sobie. W dniu, w którym podjęłam decyzję, czułam się naprawdę źle - powiedziała niedoszła kandydatka na Miss Świata. Nie brakuje jej jednak optymizmu. - Lubię patrzeć w przyszłość. Te drzwi się przede mną zamkną, ale otworzą się dla mnie nowe - podsumowała Dilay Willemstein.

Nagroda Nobla. Znamy laureatów w dziedzinie chemii