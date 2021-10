Nagroda Nobla. Znamy laureatów w dziedzinie chemii. To autorzy tzw. asymetrycznej katalizy organicznej

- Benjamin List i David W.C. MacMillan otrzymali Nagrodę Nobla z chemii 2021 za rozwój nowego, precyzyjnego narzędzia konstruowania cząsteczek: katalizy organicznej. Miało to ogromny wpływ na rozwój badań w dziedzinie farmacji i sprawiło, że chemia stała się bardziej ekologiczna - uzasadnili członkowie Komitetu Noblowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kolejne szczepionki dopuszczane na rynek. "Być może będzie z tego Nobel"

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. Znamy nazwiska dwóch laureatów

Dotychczas naukowcy uważali, że istnieją jedynie dwa typy katalizatorów, czyli metale i enzymy. Zarówno List, jak i MacMillan, którzy pracowali niezależnie od siebie, opracowali trzeci typ katalizatora - asymetryczną katalizę organiczną.

Niemiec i Amerykanin z Nagrodą Nobla z chemii

Benjamin List zastanawiał się, czy do uzyskania katalizatora rzeczywiście potrzebny jest cały enzym. Przeprowadził badania nad tym, czy aminokwas o nazwie prolina może katalizować reakcję chemiczną.

Z kolei Amerykanin David MacMillan pracował z katalizatorami metalowymi, które łatwo ulegały zniszczeniu pod wpływem wilgoci. Zastanawiał się, czy mógłby opracować trwalszy typ katalizatora, wykorzystując proste cząsteczki organiczne. Jedna z nich okazała się doskonała w katalizie asymetrycznej.

Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 10 milionów koron szwedzkich (równowartość ok. 980 tys. euro). Każdy z nagrodzonych otrzyma także złoty medal i kaligrafowany dyplom.

W poniedziałek komitet Instytutu Karolinska przyznał Nagrodę Nobla z medycyny. Laureatami zostali David Julius z University of California w San Francisco i Ardem Patapoutian z Howard Hughes Medical Institute, Scripps Research w La Jolla. We wtorek Królewska Szwedzka Akademii Nauk wskazała laureatów w dziedzinie fizyki. Byli to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Giorgio Parisi.