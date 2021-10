Od dwóch tygodni trwa erupcja wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. We wtorek poinformowano, że Cumbre Vieja wyrzuca z krateru okruchy wulkaniczne na odległość nawet 800 m. Znów płynie lawa w stronę oceanu. Doszło też do 33 trzęsień ziemi.

