TSUE: Przeniesienie sędziego bez zgody może naruszyć zasadę niezawisłości sędziowskiej

Środowy wyrok TSUE dotyczy pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy ws. sędziego Waldemara Żurka. "Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Takie przeniesienie może bowiem stanowić środek służący kontrolowaniu treści orzeczeń sądowych, ponieważ nie tylko może ono wpływać na zakres spraw przydzielanych danym sędziom do rozpoznania i prowadzenie spraw, które mają oni w swoim referacie, ale również może ono mieć istotne następstwa dla życia i kariery tych sędziów oraz wywoływać skutki analogiczne do tych, z którymi wiążą się kary dyscyplinarne" - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Kolejna druzgocąca porażka ministra Ziobry"

- Dzięki naszej akcji tzw. sędziów-kamikadze pokazaliśmy, że w KRS nie chodziło o wybór najlepszych kandydatów, tylko przepchnięcie kolanem tych, których politycy chcieli mieć w SN - stwierdził prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" prof. Krystian Markiewicz.

"Kolejna druzgocąca porażka ministra ZZ [Zbigniewa Ziobry - red.] i całej tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do likwidacji razem z Izbą Dyscyplinarną. Procedura powołania wszystkich neosędziów do SN rażąco naruszyła prawo" - napisał prawnik Michał Wawrykiewicz.