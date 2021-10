Wenezuela. Prezydent Nicolas Maduro znowu przyspieszył święta. "Czeka nas szczęśliwe Boże Narodzenie"

- Co za piękny pałac. Mamy Boże Narodzenie - świętujemy od początku października - powiedział Maduro, spacerujący po pałacowym dziedzińcu wraz z żoną Celią Flores. Prezydent Wenezueli zapowiedział nadejście świąt prawie trzy miesiące wcześniej niż na całym świecie.

Prezydent Wenezueli przyspiesza święta Bożego Narodzenia. Chce poprawić nastroje w społeczeństwie

We wtorek 5 października, aby poprawić nastroje społeczeństwa, opublikował na Twitterze film, na którym zaprezentował udekorowany świątecznie dziedziniec. Złożył również rodakom życzenia świąteczne. "Święta Bożego Narodzenia zawitały do Pałacu Miraflores i do całego naszego kraju, z radością i tradycjami, które charakteryzują ten wyjątkowy czas. W Wenezueli czeka nas szczęśliwe Boże Narodzenie, pełne świateł i kolorów" - zapowiedział na Twitterze prezydent Nicolas Maduro.

Na udostępnionym przez prezydenta Wenezueli filmie widać, jak ten przechadza się po dziedzińcu. - Pięknie! Spójrz na to małe drzewko - zachwyca się Maduro. - Popatrz na tego jelonka, jaki piękny i uroczy detal - mówi z ekscytacją do swojej żony, jednocześnie wskazując dekoracje świetlne. Jak podsumował w filmie Maduro:

W Wenezueli będziemy mieć szczęśliwe, jasne Święta Bożego Narodzenia, pełne świateł i kolorów.

Zdaniem lokalnych mediów ogłoszenie Świąt Bożego Narodzenia to tradycja, którą zapoczątkował były prezydent - Hugo Chaves. Głównym celem przedwczesnego zapowiedzenia świąt było odwrócenie uwagi od kryzysu gospodarczego w Wenezueli oraz próba pobudzenia krajowego handlu.

Nicolas Maduro nie pierwszy raz wyprzeda Boże Narodzenie. Argentyńskie media: Odwrócenie uwagi od problemów

To kolejny raz kiedy prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wyprzedza święta. W zeszłym roku, a dokładniej 15 października, nakazał promowanie i celebrowanie Bożego Narodzenia przez 10 tygodni, aby "promować handel krajowy" z powodu wielkiej recesji gospodarczej w Wenezueli i pandemii COVID-19 - podaje "The Daily Guardian".

Zdaniem argentyńskich mediów, akcja ta była doskonałym "manewrem mający na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od poważnych problemów, przez które kraj przechodzi w ostatnich latach". W 2019 roku święta Bożego Narodzenia również zostały ogłoszone wcześniej.

To kolejne święta Bożego Narodzenia, które są dla Wenezuelczyków naznaczone kryzysem gospodarczym. Pandemia koronawirusa znacznie wpłynęła nie tylko na nastroje w społeczeństwie, ale również na braki żywności i podstawowych artykułów codziennego użytku. Dzień przed opublikowaniem przez prezydenta Wenezueli życzeń świątecznych na Twitterze, zmalała inflacja - z 2940 do 2719 proc.