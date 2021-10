Szwecja. Nadal nie wiadomo, co się stało z zaginioną Polką. Dzieci znalazły torebkę należącą do kobiety

Zobacz wideo Pandemia potęguje patologie. "Przemoc domowa to palący problem"

25 września rodzina Beaty Ratzman zawiadomiła policję, że od około doby nie mają z nią kontaktu. Po niecałym tygodniu poszukiwań szwedzka policja poinformowała, że wstrzymuje poszukiwania kobiety, bo podejrzewa o uprowadzenie 32-latki jej męża (chciała się z nim rozwieść, bo stosował wobec niej przemoc). Mężczyzna został aresztowany i do niczego się nie przyznaje. Tymczasem, jak podaje lokalna gazeta "Ystads Allehanda", przy stacji benzynowej w Ystad, 50 km od miejsca, gdzie kobieta była widziana po raz ostatni, znaleziono torebkę Polki.

REKLAMA

Zaginięcie Polki w Szwecji. Dzieci znalazły torebkę kobiety

Jak podaje dziennik, w niedzielę czworo dzieci szukało jeżyn, gdy w krzakach niedaleko stacji benzynowej w Ystad natknęły się na ukrytą w krzakach torebkę. W jej wnętrzu znajdował się telefon komórkowy i karta kredytowa z nazwiskiem Beaty Ratzman. Jedno z dzieci zabrało torebkę do domu, a na drugi dzień, wraz z rodzicami, przekazało przedmiot lokalnej policji. Ta jednak nie chce komentować sprawy ze względu na dobro śledztwa.

Szwecja. Policja szuka zaginionej Polki. Chciała odejść od przemocowego męża

32-letnia Beata Ratzman pozostaje zaginiona. Aresztowano męża kobiety

32-letnia Polka po raz ostatni widziana była 24 września koło godziny 17:00 w miejscowości Oxie (gmina Malmö), oddalonej około 50 km od Ystad. Kobiecie towarzyszył wówczas jej 49-letni mąż. Sześć dni później szwedzka policja poinformowała o zawieszeniu akcji poszukiwawczej. Jak ustalono, w sierpniu tego roku Polka wystąpiła o rozwód, starając się uzyskać wyłączną opiekę nad dziećmi, a także sądowy zakaz kontaktu ze strony męża. Jak twierdziła, mężczyzna od lat stosował wobec niej przemoc i groził. Sąd wniosek jednak odrzucił, argumentując, że mężczyzna nie był wcześniej karany.

Mężczyzna nie przyznaje się do uprowadzenia i twierdzi, że w piątek 24 września jego żona miała spotkać się z koleżanką, jednak przestała odbierać telefon. Matka zaginionej kobiety udzieliła natomiast wywiadu gazecie "Kvälls Posten", w którym powiedziała, że po tym, jak pod koniec zeszłego roku córka została pobita przez męża, namawiała ją do powrotu do Polski. 32-latka miała jednak mówić, że nie chce wracać do kraju.

Szwecja. Policja już nie szuka 32-letniej Polki. Głównym podejrzanym jest mąż

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.