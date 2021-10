Szokujące ustalenia francuskiej komisji ds. pedofilii w Kościele. 216 tys. nieletnich ofiar od 1950 roku

Komisja została powołana pod koniec 2018 roku. W jej skład wchodziły osoby świeckie. Od początku komentowano, że ustalenia komisji wywołają trzęsienie ziemi we francuskim kościele. W niedzielę agencja AFP opisała część raportu. Komisja wykryła we francuskim Kościele katolickim od 1950 roku od 2900 do 3200 pedofilów wśród księży i innych przedstawicieli tego Kościoła. Jean-Marc Sauvé, przewodniczący komisji, dodał, że to jedynie "ostrożny szacunek". Łącznie raport na temat nadużyć liczy 2500 stron.

"Zasłona milczenia" we francuskim Kościele. Są wyniki dochodzenia komisji

We wtorek na konferencji prasowej przedstawiono dalsze ustalenia. Jak podaje Reuters, komisja stwierdziła, że od 1950 roku francuscy księża wykorzystali seksualnie 216 tys. dzieci. Według Sauvé przestępstwa miały charakter systemowy. Dodał, że Kościół nie tylko nie podjął odpowiednich środków, aby zapobiec nadużyciom, ale ignorował ewidentne sygnały. Ocenił, że przestępstwa były zakrywane "zasłoną milczenia" duchownych. Stwierdził, że Kościół przez lata okazywał ofiarom "głęboką, całkowitą, a nawet okrutną obojętność". Sauvé podkreślił, że liczba ofiar może urosnąć do 330 tys., jeśli uwzględni się ofiary świeckich członków Kościoła.

- W tym piekle dochodziło do ohydnych masowych zbrodni - powiedział na konferencji cytowany przez Reutersa Francois Devaux, założyciel stowarzyszenia La Parole Liberee, które zrzesza ofiary księży pedofilów. - Było jeszcze gorzej. Zdrada zaufania, zdrada dzieci - dodał.

W skład komisji, która badała przestępstwa, wchodzą między innymi osoby specjalizujące się w ochronie dzieci z UNICEF-u i innych organizacji pozarządowych, historyk - specjalista od relacji między polityką i religią oraz dwoje teologów. Stojący na jej czele Jean-Marc Sauvé to prawnik, który przez 12 lat był wiceprzewodniczącym Rady Państwa, czyli najwyższego sądu administracyjnego, a wcześniej - przez 11 lat - sekretarzem generalnym rządu, czyli najwyższym rangą niepolitycznym urzędnikiem w radzie ministrów.

