W Filadelfii w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych pracownik szpitala zastrzelił pracującego z nim pielęgniarza. Jakiś czas później do wymiany ognia między napastnikiem a policjantami doszło w zachodniej części miasta.

Strzelanina w szpitalu w Filadelfii. Nie żyje 43-letni pielęgniarz

Jak podaje "The Philadelpia Inquirer" w nocy z niedzieli na poniedziałek (3/4 października) czasu lokalnego 55-letni certyfikowany asystent pielęgniarstwa zastrzelił pracującego wraz z nim w szpitalu uniwersyteckim innego pielęgniarza, 43-letniego Anrae Jamesa, a następnie uciekł z placówki ciężarówką U-Haul. Kilka kilometrów od szpitala mężczyzna (którego zachowanie zaniepokoiło przypadkowego przechodnia, więc wezwał policję) zaczął strzelać do policjantów. W wyniku strzelaniny dwóch funkcjonariuszy zostało rannych, postrzelony został także sam napastnik.

USA. Strzelanina w szpitalu. Napastnik miał przy sobie kilka rodzajów broni

Jak się okazuje, 55-latek najwyraźniej zaplanował zbrodnię. Miał na sobie kamizelkę kuloodporną, a przy sobie kilka rodzajów broni, w tym półautomatyczny karabin szturmowy. Przyczyny zbrodni nie są na razie znane, jednak śledczy uważają, że podejrzany przyjaźnił się z zastrzelonym mężczyzną i to on był jego celem.

Około godziny 1:30 w poniedziałek przechodzień zgłosił policji, że w pobliżu dzielnicy Parkside w zachodniej części miasta, ktoś strzela, prawdopodobnie w powietrze. Kiedy wezwani funkcjonariusze próbowali podejść do mężczyzny, 55-latek oddał w ich stronę strzały, w wyniku czego dwóch policjantów zostało trafionych. Jeden został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym, drugi został postrzelony w nos, a jego stan jest stabilny. Sam napastnik został trafiony w górną część ciała, w tym w szyję, i również znajduje się w stanie krytycznym.

Nie wiadomo, w jaki sposób 55-latkowi udało się wejść z bronią do placówki. Szpital zapowiedział, że przyjrzy się sprawie, by zapewnić najwyższe wymogi bezpieczeństwa. Stacja 6 ABC podaje, że podejrzany był znany policji i jakiś czas temu odebrano mu broń z powodu niezrównoważenia psychicznego, jednak w ubiegłym roku mężczyzna zwrócił się do sądu o jej zwrot. Jego rodzina twierdzi także, że w ostatnim czasie zmagał się z problemami emocjonalnymi.

