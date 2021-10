Polacy wylewają hejt na brytyjską posłankę. Poparła zakaz wstępu Ziemkiewicza do Wielkiej Brytanii

Brytyjska polityczka Rupa Huq za pośrednictwem Twittera odniosła się do zatrzymania dziennikarza Rafała Ziemkiewicza. Huq pokazała dziesiątki obraźliwych komentarzy i obrazków, które dostaje od polskich użytkowników. To ona sprzeciwiała się przyjazdowi Ziemkiewicza do Wielkiej Brytanii już w 2018 roku.

3 Chris McAndrew [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons Otwórz galerię Na Gazeta.pl