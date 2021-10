Nagroda Nobla 2021 z fizjologii lub medycyny. Laureatami odkrywcy receptorów temperatury i dotyku

David Julius i Ardem Patapoutian zostali nagrodzeni za "odkrycie receptorów temperatury i dotyku".

REKLAMA

Nasza zdolność do odczuwania ciepła, zimna i dotyku jest niezbędna do przetrwania i stanowi podstawę naszej interakcji z otaczającym nas światem. W naszym codziennym życiu uznajemy te doznania za oczywiste, ale w jaki sposób inicjowane są impulsy nerwowe, aby można było odczuwać temperaturę i ciśnienie? To pytanie zostało rozwiązane przez tegorocznych laureatów Nagrody Nobla

- czytamy w uzasadnieniu Zgromadzenia Noblowskiego.

Zobacz wideo Kolejne szczepionki dopuszczane na rynek. "Być może będzie z tego Nobel"

David Julius wykorzystał kapsaicynę, czyli organiczny związek chemiczny odpowiedzialny za ostry, piekący smak papryki chili, aby zidentyfikować receptory w zakończeniach nerwowych skóry, które reagują na ciepło. Ardem Patapoutian wykorzystał z kolei komórki wrażliwe na nacisk, aby odkryć nową klasę sensorów reagujących na bodźce mechaniczne w skórze i narządach wewnętrznych.

Te przełomowe odkrycia zapoczątkowały intensywne prace badawcze prowadzące do szybkiego wzrostu naszego zrozumienia, w jaki sposób nasz układ nerwowy odczuwa ciepło, zimno i bodźce mechaniczne. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z 2021 r. zidentyfikowali krytyczne brakujące ogniwa w naszym zrozumieniu złożonej interakcji między naszymi zmysłami a środowiskiem

- czytamy na profilu Nagrody Nobla na Facebooku.

Zwycięzcy Nagrody Nobla otrzymują medale oraz dyplomy, ale także nagrody pieniężne. W tym roku ich wartość w każdej kategorii wynosi 10 milionów koron szwedzkich, czyli około 4 338 00 złotych.

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny

Tzw. Nobel z medycyny to nagroda przyznawana corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest to jedna z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla. Pierwszym laureatem nagrody był Emil Adolf von Behring. W 1901 r. otrzymał on nagrodę za za zastosowanie seroterapii w walce z błonicą. W 2020 roku roku medycznego Nobla otrzymali Harvey Alter i Charles Rice z USA oraz Brytyjczyk Michael Houghton i za odkrycie wirusa powodującego zapalenie wątroby typu C, czyli wirusa HCV.

Lars Vilks nie żyje. Szwedzki rysownik zginął w wypadku samochodowym