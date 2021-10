Była rzeczniczka wyjawiła sekrety Melanii Trump. Pseudonim "Roszpunka", rozgrywki z mężem i słynna kurtka

Stephanie Grisham to jedna z co najmniej kilku osób, które po zakończeniu pracy w administracji Donalda Trumpa zdecydowały się na napisanie książki. Grisham pełniła rolę rzeczniczkę Białego Domu i była pierwszą osobą na tym stanowisku, która nie zorganizowała ani jednej konferencji prasowej. Pełniła też m.in. rolę rzeczniczki pierwszej damy oraz szefowej jej zespołu. I to właśnie Melania Trump najbardziej "obrywa" w książce byłej współpracowniczki.

REKLAMA

Obecna rzeczniczka Donalda Trumpa powiedziała, że książka jest "żałosną próbą zarobienia na sile prezydenta i sprzedaży kłamstw na temat rodziny Trumpów". Biuro jego żony przekazało natomiast, że Grisham była słabą rzeczniczką i zachowywała się nieprofesjonalnie w Białym Domu. "Przez kłamstwa i zdradę stara się zyskać na znaczeniu kosztem Pani Trump" - podano.

Zobacz wideo Melania Trump żegna się z rolą pierwszej damy, mówiąc o "wielkiej, zjednoczonej, amerykańskiej rodzinie"

Redakcja CNN, która zapoznała się z książką przed premierą, wypisała kilka najciekawszych rzeczy, których o Melanii dowiadujemy się od Grisham:

Melania Trump "obsesyjnie" czyta wiadomości na swój temat

Jak pisze CNN, choć była pierwsza dama sprawiała wrażenie obojętnej na wiele rzeczy, w tym na to, co mówią o niej media - według Grisham było zupełnie inaczej.

Trump miała bardzo dokładnie czytać wszystkie wycinki prasowe, podobnie jak jej mąż i wszystkie jego dzieci. Pierwsza dama miała mieć ustawione na swoje nazwisko alerty Google i dostawała powiadomienia, gdy pojawiła się każda nowa wzmianka. Rzeczniczka miała dziennie dostawać wiele smsów z pytaniem o to, czy powinna odpowiadać na coś, co podały media.

Pseudonim "Roszpunka", wiecznie u siebie

Agenci Secret Service nadali jej przyimek "Rapunzel" (pol. Roszpunka), na cześć bajkowej postaci, więzionej przez czarownicę w wysokiej wieży. Dlaczego? Melania większość czasu spędzała w części mieszkalnej Białego Domu. W przeznaczonym na biura pierwszej damy Wschodnim Skrzydle Melania pojawiła się przez całą kadencję zaledwie kilka razy.

Bardzo dużo czasu pierwsza dama miała przeznaczać na dbanie o siebie, w tym sen. Natomiast główną "pracą" Melanii w Białym Domu było kategoryzowanie i układanie zdjęć w albumach.

Konflikt z "księżniczką" Ivanką

Poza kamerami napięcie między dwiema najważniejszymi kobietami w życiu Donalda Trumpa miało być mocno wyczuwalne. Dla Melanii problemem ma być zwłaszcza to, że Ivanka chciała być w centrum uwagi i brała udział w wyjazdach zagranicznych ojca.

Żona Trumpa miała się szczególnie mocno postawić, gdy Ivanka chciała odgrywać ważną rolę podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.

Melania chciała zawstydzić męża po doniesienia o romansach

Grisham potwierdza to, co obserwowaliśmy sami - po oskarżeniach Trumpa o romans z aktorką porno Stormy Daniels i tym, jak wobec tych oskarżeń miał zachować się prezydent - Melania dystansowała się od męża. "Miałam wrażenie, że pani Trump się wstydziła i chciała, żeby on też się wstydził" - pisze Grisham.

Melania miała m.in. jechać oddzielnym samochodem na lotnisko, bo - jak powiedziała autorka - nie chce wyglądać jak Hillary Clinton, która po skandalu z Moniką Levinsky stała przy boku męża.

Była rzeczniczka miała też polecenie, by wyszukać przystojnego żołnierza do eskortowania pierwszej damy. Grisham uważa, że miało to być robienie na złość mężowi.

Słynna kurtka Melanii Trump

Grisham cały rozdział książki poświęca kurtce Melanii, którą miała na sobie podczas wizyty w centrum imigracyjnym. Na jej plecach znajdował się napis "Naprawdę mnie to nie obchodzi". Była rzeczniczka sama nie wie, dlaczego Trump zdecydowała się na taki ubiór, ale nie sądzi, by ta specjalnie przejęła się krytyką.

Jeszcze podczas lotu powrotnego z Teksasu, gdy media opublikowały jej zdjęcia w kurtce, Melania miała pomysł, by przekreślić "nie" i zarzucić prasie, że przekłamała jej "przekaz".

Już w Białym Domu Donald Trump miał zwrócić się do żony słowami: "Co ty sobie do cholery myślałaś?". Melania, wciąż w kurtce, miała usiąść i uśmiechnąć się.