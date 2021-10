Francja. Niezależna komisja wykryła około trzech tys. pedofilów w Kościele katolickim

Zobacz wideo "Co łaska" za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Nie cichną doniesienia dotyczące prac komisji ds. pedofilii w polskim Kościele katolickim, tymczasem niezależna komisja z Francji przedstawiła właśnie raport, dotyczący sytuacji wśród rodzimych duchownych. Z dokumentu cytowanego przez agencję AFP wynika, że we francuskim Kościele katolickim od 1950 roku wykryto około trzech tysięcy pedofilów. Raport ma zostać opublikowany we wtorek 5 października, jednak część jego treści przekazał już szef Komisji do spraw Nadużyć Seksualnych wobec Małoletnich i Osób Niesamodzielnych w Kościele, Jean-Marc Sauvé.

Francja. Wśród duchownych wykryto około trzech tysięcy pedofilów

Jak powiedział Sauvé, od 1950 roku komisja doszukała się we francuskim Kościele katolickim czynów pedofilskich u kilku tysięcy duchownych - konkretnie chodzi o od 2900 do 3200 księży i innych przedstawicieli Kościoła, przy czym, jak podkreślił, to jedynie "ostrożny szacunek". Prace nad raportem zajęły komisji dwa i pół roku, a opierały się one na dokumentach kościelnych, sądowych i policyjnych, a także zeznaniach samych świadków.

Raport w swojej końcowej formie liczy 2500 stron. W dokumencie naświetlono "instytucjonalne i kulturalne" mechanizmy, które pozwoliły pedofilom pozostać w strukturach Kościoła. Komisja ma także przedstawić 45 rekomendacji.

W skład tej niezależnej komisji wchodzą między innymi osoby specjalizujące się w ochronie dzieci z UNICEF-u i innych organizacji pozarządowych, a także historyk - specjalista od relacji między polityką i religią oraz dwoje teologów. Stojący na jej czele Jean-Marc Sauvé jest natomiast prawnikiem, który przez 12 lat był wiceprzewodniczącym Rady Państwa, czyli najwyższego sądu administracyjnego - a wcześniej, przez 11 lat, sekretarzem generalnym rządu, czyli najwyższym rangą niepolitycznym urzędnikiem w radzie ministrów.

