Włochy. Akcja ratunkowa na pełnym morzu. Migranci płynęli przepełnioną, drewnianą łodzią do Europy

Łódź dryfowała, ponieważ jej silnik przestał działać. Jak opisuje Informacyjna Agencja Radiowa, została zauważona z powietrza przez załogę samolotu należącego do Seabird - organizacji pozarządowej monitorującej sytuację na Morzu Śródziemnym.

Włochy. Akcja ratunkowa na morzu, uratowano migrantów

Osoby znajdujące się na łodzi nie miały na sobie kamizelek ratunkowych. Zostały uratowane na wodach międzynarodowych przez włoski statek holowniczy Asso Ventinove w pobliżu pola naftowego Bouri, na prośbę organizacji Seabird. Na pokładzie samolotu był dziennikarz amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, który opisał akcję ratunkową. Wszyscy uratowani, w tym pięcioro dzieci, byli w dobrym stanie.

Wkrótce potem na miejsce przybył statek libijskiej straży przybrzeżnej. Władze Libii libijskie często konfiskują łodzie, które wypłynęły z terytorium och kraju.

Tylko w tym roku około 44 tysięcy osób dotarło do wybrzeży Europy przez Morze Śródziemne z Tunezji i Libii, korzystając z "usług" przemytników, którzy często oferowali im łodzie niezdatne do żeglugi. Mniej więcej połowa z nich dotarła do Lampedusy - włoskiej wyspy położonej bliżej Afryki Północnej niż Włochy.