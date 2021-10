Sprawa Gabby Petito. Policja ujawniła kolejne nagranie: Chwycił mnie za twarz

Zobacz wideo Pandemia potęguje patologie. "Przemoc domowa to palący problem"

Pod koniec września w Holbrook w stanie Nowy Jork odbył się pogrzeb Gabby Petito. Tymczasem amerykańska policja nadal poszukuje narzeczonego zmarłej blogerki, który miał zaginąć 17 września. Śledczy wyznaczyli dwie nagrody o wartości 30 tys. dolarów za informacje o miejscu przebywania mężczyzny. Policja opublikowała także nowe nagranie z kamery jednego z funkcjonariuszy.

Sprawa Gabby Petito. Jest nowy świadek

Nowe nagranie z zatrzymania Gabby Petito i Briana Laundirego: Uderzył cię?

W piątek 1 października na stonie Moab Police Department opublikowane zostało kolejne, 52-minutowe nagranie z zatrzymania pary, do którego doszło 12 sierpnia tego roku. W poprzednim jakość dźwięku utrudniała bowiem zrozumienie pełnej wypowiedzi. Na filmie widać, jak funkcjonariusz pyta 22-letnią Gabby, czy jej partner ją uderzył - tak wynikało bowiem z relacji świadka, który zgłosił sprawę dzwoniąc pod numer alarmowy.

Kobieta ze łzami w oczach najpierw potakuje, następnie jednak zaprzecza, mówiąc, że to ona uderzyła partnera jako pierwsza, a Laundrie w odpowiedzi jedynie chwycił ją za twarz, zadrapując przy okazji paznokciem. - Tak, tak, ale ja uderzyłam go pierwsza. Właściwie to chwycił mnie za twarz, w ten sposób, a nie uderzył. I chyba zadrapał mnie paznokciem, bo trochę piecze mnie twarz - mówi policjantom Gabby.

Telewizja FOX 13 Tampa Bay poprosiła o komentarz ekspertkę, której zdaniem tego typu tłumaczenia są typowe dla ofiar przemocy domowej. - Ocalali wielokrotnie powtarzają, że wyolbrzymiają sprawę - podkreśliła Mindy Murphy, która prowadzi Certyfikowane Centrum Przemocy Domowej w Tampie.

Sprawa Gabby Petito. Wzruszające przemówienie ojca 22-latki. "Zróbcie to teraz"

Gabby Petito nie żyje. Trwają poszukiwania narzeczonego 22-letniej blogerki

Gabby Petito podróżowała wraz z narzeczonym Brianem Laundriem po Stanach Zjednoczonych. Na początku września mężczyzna wrócił jednak do domu sam. Kilka dni później, 11 września, rodzina młodej kobiety zgłosiła jej zaginięcie. Tymczasem 14 września Laundrie opuścił dom, mówiąc swoim rodzicom, że udaje się na wycieczkę do rezerwatu. Od tego czasu nie wiadomo, co się z nim dzieje. 19 września policja odnalazła natomiast ciało 22-latki.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.