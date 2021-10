Zobacz wideo Nagranie izraelskiego nalotu na iracki reaktor w 1981 roku

Chińskie samoloty dotarły nad Tajwan w dwóch falach: w piątek w ciągu dnia do strefy identyfikacji obrony powietrznej wleciało 25 z nich, a kolejne 13 zrobiło to wieczorem. Według tamtejszego resortu obrony w czasie pierwszej fali, w pobliżu Wyspy Pratas przeleciało 18 myśliwców J-16, cztery myśliwce Su-30, dwa bombowce H-6 i jeden samolot Y-8 do zwalczania okrętów podwodnych. Z kolei w czasie drugiej fali, do Kanału Bashi poleciało 10 maszyn typu J-16, dwa H-6 i jeden samolot KJ-500.

Ministerstwo podkreśliło, że Tajwan wysłał samoloty bojowe, aby ostrzec chińskie samoloty. Zostały również uruchomione systemy rakietowe.

Coraz więcej chińskich samolotów wojskowych nad Tajwanem

Naruszenia strefy powietrznej Tajwanu przez Chińczyków powtarzają się od ponad roku. Chiny traktują demokratyczny Tajwan jako oderwaną prowincję, ale Tajwan postrzega sam siebie jako suwerenne państwo. Najwięcej samolotów wojskowych przed piątkiem dotarło do strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu w czerwcu - było ich wówczas 28.

Na początku września odnotowano z kolei naruszenie strefy powietrznej przez 19 wojskowych samolotów. Wówczas tajwańskie ministerstwo obrony podkreśliło, że zagrożenie ze strony Chin rośnie, a kraj ten posiada potencjał do "sparaliżowania" obrony Tajwanu.

Agencja Reutera informuje, że wtargnięcia na teren powietrzny to wyraz presji politycznej i chęć podporządkowania Tajwanu Pekinowi.

