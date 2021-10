Premier Gruzji: Micheil Saakaszwili aresztowany. Ciążą na nim zarzuty karne

Micheil Saakaszwili napisał w internecie, że po 8 latach na emigracji nielegalnie przedostał się do Gruzji. Jednocześnie wezwał swoich zwolenników do masowego uczestnictwa w wyborach władz lokalnych i odsunięcia od władzy partii „Gruzińskie Marzenie", która związana jest z oligarchą Bidziną Iwaniszwilim.

Gruzińskie MSW początkowo zaprzeczało, jakoby Micheil Saakaszwili przekroczył granicę. Później premier Gruzji Irakli Garibaszwili oświadczył, że służby specjalne ujęły byłego prezydenta.

Chciałbym poinformować opinię publiczną, że trzeci prezydent Gruzji, Micheil Saakaszwili, został zatrzymany i umieszczony w zakładzie karnym. Nasze służby miały wstępne informacje o jego przybyciu z Ukrainy

– mówił szef gruzińskiego rządu. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów operacji. Część gruzińskich dziennikarzy zwróciła uwagę, że nie ma potwierdzenia, iż tak się rzeczywiście stało. Sam Saakaszwili przekonywał w komunikatach internetowych, że podjął najwyższe ryzyko wracając do ojczyzny i narażając się na aresztowanie. W internecie pojawiają się filmy z jego rzekomego aresztowania. Poniżej jeden z nich.

Micheil Saakaszwili oskarżany o defraudację oraz nadużywanie władzy

Saakaszwili był prezydentem Gruzji od 2004 do 2007 roku, a potem w latach 2008-2013. To prozachodni polityk, popierał m.in. członkostwo Gruzji w UE i NATO. Rok po tym, jak przestał piastować urząd głowy państwa, prokuratura w Tbilisi wystawiła za nim list gończy. W tym czasie przebywał poza Gruzją, głównie na Ukrainie. Lokalne władze ścigały byłego przywódcę kraju w związku z zarzutami karnymi. Jest on oskarżany m.in. o defraudację oraz nadużywanie władzy. W 2018 r. sąd w Tbilisi skazał Micheila Saakaszwilego na 6 lat więzienia. W jego ocenie, wyrok jest zemstą polityczną rządzącego obozu, związanego z oligarchą Bidziną Iwaniszwilim.