Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie dla CNN: My nie wprowadziliśmy stanu wyjątkowego jak Polacy

Cały wywiad CNN z Alaksandrem Łukaszenką ma zostać wyemitowany w piątek wieczorem. Na razie amerykańska stacja na swoim portalu zamieściła jedynie krótki fragment, w którym dziennikarz pyta prezydenta Białorusi, czy przeprosi obywateli swojego państwa za łamanie ich praw. - Nie skorzystam z tej okazji. Jeśli miałbym przepraszać, zrobiłbym to w białoruskich mediach. Przede wszystkim nie mam za co przepraszać - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński do Sterczewskiego: Posłuchaj mnie niemądry człowieku!

Alaksandr Łukaszenka: Wszystko, co mówi ten wasz polski rząd, to szaleństwo

Dziennikarz przywoływał raporty organizacji pozarządowych dotyczące przemocy, jakiej służby dopuszczały się wobec Białorusinów. - Nie mamy ani jednego takiego więzienia jak Guantanamo albo bazy, które USA tworzyły we wschodniej Europie - mówił Łukaszenka i przekonywał, że białoruskie więzienia "nie są gorsze od amerykańskich czy brytyjskich".

Pytamy Straż Graniczną o "push-backi". "Przepisy są obligatoryjne"

Tvn24.pl przywołuje w swoim artykule inne fragmenty rozmowy z Łukaszenką. Części wywiadu miały trafić na kanał Telegram. - Co się tyczy wejścia Białorusi w skład USA, Wielkiej Brytanii czy Rosji, to jest to absolutna głupota. My z Putinem, władze Białorusi i Rosji, są wystarczająco mądre, by w ramach dwóch niezależnych suwerennych państw utworzyć unię, która będzie jeszcze silniejsza niż unitarny twór - powiedział w innym fragmencie Łukaszenka.

SG: We wrześniu doszło do 7,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy

Prezydent Białorusi zaprzeczał też twierdzeniom polskiego rządu na temat podawania migrantom narkotyków. Polskie służby informowały o takim przypadku między innymi podczas poniedziałkowej konferencji MSWiA. - To szaleństwo. Wszystko, co mówi ten wasz polski rząd to szaleństwo. Mówi pan, że dajemy ludziom narkotyki, proszę o fakty. Jeśli przedstawi pan fakty, poniosę odpowiedzialność - stwierdził Łukaszenka. Jak dodał, Białoruś jest gotowa zbadać sytuację, która ma miejsce na granicy. - My nie wprowadziliśmy stanu wyjątkowego jak Polacy, jesteśmy gotowi. Puszczamy tam dziennikarzy - powiedział.