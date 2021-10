USA. Biskup chce, by kandydaci do seminarium musieli potwierdzić swoją płeć badaniem

Arcybiskup Milwaukee (USA) Jerome Listecki przesłał niedawno notę do członków Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB). W wiadomości duchowny pisał o tym, że Komisja Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem amerykańskiego episkopatu niedawno miała zostać poinformowana o przypadkach przyjęcia do seminarium lub do domu formacyjnego instytutu życia konsekrowanego "kobiety podającej się za mężczyznę" [poprawnym określeniem jest transmężczyzna, czyli mężczyzna, któremu po urodzeniu błędnie oznaczono płeć jako żeńską - red.] - dowiadujemy się ze strony Katolickiej Agencji Informacyjnej.

USA. Wśród wymagań wobec seminarzystów znajdą się testy DNA?

Jak zaznaczał abp Listecki, w jednym z przypadków osoba uzyskała "akta sakramentalne, tak aby odzwierciedlić jej nową tożsamość". "We wszystkich przypadkach w dokumentacji medycznej lub psychologicznej tych osób nic nie wskazywało na przebyte terapia lub odpowiednie operacje" - pisał. Podkreślał również, że żaden z "biologicznie żeńskich" seminarzystów nie przyjął święceń.

Arcybiskup podał, że, został zmotywowany przez Komisję Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem do przesłania biskupom noty, by mogli oni "zachować szczególną czujność w rozpoczynającym się nowym roku formacji seminaryjnej". Stwierdził też, że konieczne jest, by biskupi diecezjalni przyjmowali do wyższych seminariów duchownych tylko tych mężczyzn, którzy - jak określa - "posiadają wymagane cechy fizyczne i psychiczne". Jego zdaniem biskup "może wymagać różnych środków, aby ustalić moralną pewność w tym względzie".

Niektórzy członkowie Komisji Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem zasugerowali, że biskupi mogliby rozważyć wymaganie od seminarzystów testu DNA lub zaświadczenia od eksperta medycznego, "aby upewnić się, że kandydat jest mężczyzną".

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego w kanonie 1024 stwierdza się, że "święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony". W przypadku gdy ktoś świadomie usiłuje dokonać tego aktu, na mocy samego czynu, zostaje objęty ekskomuniką.

O transpłciowości można posłuchać w debacie "Być sobą - porozmawiajmy o transpłciowości". Została ona przeprowadzona podczas Festiwalu Pol'and'Rock w 2019 roku i jest dostępna na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.