"Cudowny domek" pochłonięty przez lawę. Na wyspie La Palma dochodzi do kolejnych zniszczeń

Zobacz wideo Hawaje: Kula lawy uderzyła w łódź pełną turystów. 23 osoby zostały ranne

Jednym ze skutków erupcji wulkanu Cumbre Vieja, która rozpoczęła się 19 września, są rozległe zniszczenia. Obejmują one ponad 250 hektarów wyspy, a lawa przedostała się nawet do Oceanu Atlantyckiego na głębokość przynajmniej kilkuset metrów.

REKLAMA

Wulkan Cumbre Vieja. "Cudowny domek" doszczętnie zniszczony

Śledząc ostatnie wydarzenia związane z erupcją wulkanu Cumbre Vieja, trudno było nie zwrócić uwagi na domek z kawałkiem zieleni wokół, który otaczała magma. Lawa ominęła go, tworząc w ten sposób niesamowity obraz. Dom przyciągał uwagę internautów, dając nadzieję, że pozostanie jedynym niezniszczonym obiektem w tamtej części wyspy.

"Cudowny domek" był własnością duńskiej pary emerytów i niestety nie przetrwał erupcji wulkanu.

Wybuch wulkanu na La Palmie. Lawa wlewa się do domów [WIDEO]

Straciliśmy wszystko na naszej ukochanej wyspie. To bardzo smutne

Cytuje portal TVN 24, słowa które wypowiedział właściciel domu - Ranier Cocq. Miał on również w planach udanie się na La Palmę jesienią wraz ze swoją partnerką.

To nie koniec zniszczeń spowodowanych erupcją wulkanu Cumbre Vieja

Od początku erupcji wulkanu, na La Palmie ewakuowanych zostało tysiące mieszkańców. Mimo że do tej chwili nie potwierdzono obecności szczególnie toksycznych substancji, to istnieją obawy, że wytworzą się one na skutek przedostawania się magmy do Oceanu Atlantyckiego. Więcej o tym pisaliśmy także w artykule "Lawa z wulkanu Cumbre Vieja dotarła do Oceanu Atlantyckiego. Władze apelują: Uszczelnijcie okna i drzwi".

Nie, erupcja na La Palmie nie emituje "potężnych ilości CO2"

Jak poinformowała niedawno agencja Reutera, mieszkańcom wyspy poradzono uszczelnianie okien oraz drzwi za pomocą taśmy i mokrych ręczników. Do tej pory erupcja wulkanu, nie przyniosła na szczęście żadnych ofiar śmiertelnych.