Korea Północna ujawnia: Prowadzimy próby z pociskami naddźwiękowymi

Pocisk, który we wtorek wystrzeliła Korea Północna, należy do nowego typu rakiet naddźwiękowych - poinformowała państwowa agencja prasowa KCNA. Dowództwo wojskowe Korei Południowej podało, że rakieta spadła do morza niedaleko jej wschodniego brzegu.

Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk - zdjęcie ilustracyjne/Fot. Lee Jin-man / AP Photo