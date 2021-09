USA. Sześciokrotne dożywocie i 345 lat za zabicie dziennikarzy. Zabójca "nie okazał skruchy"

Do ataku doszło 28 czerwca 2018 roku. Jarrod Ramos wszedł do redakcji "Capital Gazette" w Annapolis i zabił pięcioro jej pracowników: Geralda Fischmana, Roba Hiaasena, Johna McNamarę, Rebekę Smith i Wendi Winters, a także ranił dwie inne osoby.

"Jeden z najbrutalniejszych ataków na amerykańskie media"

We ostatni wtorek sędzia Michael Wachs skazał go za ten czyn na pięć wyroków dożywotniego więzienia, bez możliwości zwolnienia warunkowego - poinformował Urząd Prokuratora Stanowego w hrabstwie Anne Arundel. Wcześniej, w lipcu br., ława przysięgłych uznała 41-letniego Ramosa za winnego masakry zaliczanej do najbrutalniejszych ataków na amerykańskie media.

Jak podała agencja Reutera, oprócz pięciu dożywotnich wyroków więzienia sąd skazał napastnika na kolejne dożywocie oraz dodatkowe 345 lat więzienia. - Powiedzieć, że oskarżony wykazał się bezdusznością i całkowitym zlekceważeniem świętości ludzkiego życia, jest po prostu ogromnym niedopowiedzeniem - ocenił sędzia Wachs. Sędzia podkreślił, że sprawca nie okazał skruchy. Jarrod Ramos po ogłoszeniu wyroku odmówił komentarza.

Sprawca tłumaczył się niepoczytalnością

W październiku 2019 roku Jarrod Ramos przyznał się do zarzucanych mu 23 przestępstw, w tym pięciu morderstw pierwszego stopnia. Twierdził jednocześnie, że nie ponosi odpowiedzialności karnej ze względu na zaburzenia psychiczne. W lipcu 2021 roku ława przysięgłych odrzuciła ten argument.

Oskarżyciele twierdzą, że Ramos zaatakował redakcję gazety w zemście za publikację tekstu na jego temat. Opisano w nim, że przyznał się do winy w sprawie nękania dawnego rówieśnika z klasy z liceum w 2011 roku. Prokuratorzy zaznaczyli, że Ramos od dawna szykował się do napaści oraz przyszłego pobytu w więzieniu, co świadczy o tym, że miał pełną świadomość popełnianego czynu.

