Szwedzka policja poszukuje 32-letniej Polki - Beaty Ratzman. Służby o zaginięciu poinformowała w sobotę rodzina, którą zaniepokoiło nagłe zniknięcie kobiety. Beata ostatni raz była widziana w piątek o godzinie 17 w dzielnicy Malmoe w mieście Oxie (południe Szwecji) w towarzystwie męża.

Szwecja. Zaginięcie Beaty Ratzman. Policja przeszukuje staw i pole golfowe

O zaginięciu Beaty Ratzman poinformowała gazeta "Aftonbladet". Według ustaleń służb, jako ostatni kobietę widział jej 49-letni mąż.

Mężczyzna podejrzewany jest o jej uprowadzenie i decyzją sądu został aresztowany we wtorek 28 września. Mąż kobiety nie przyznaje się do porwania i twierdzi, że jego żona miała w piątek spotkać się z koleżanką i od tamtej pory przestała odbierać telefony. Policja znalazła jej komórkę w poniedziałek, podczas przeszukania pola golfowego, a we wtorek nurkowie rozpoczęli przeczesywanie stawu znajdującego się w tym miejscu.

- To konkretne miejsce, które nas szczególnie interesuje, ale nie mogę nic więcej powiedzieć o tym, dlaczego - powiedział szwedzkiej gazecie rzecznik policji w Malmo Nils Norling. Policja poszukuje także srebrnego samochodu marki Suzuki, model Vitara z 2002 roku, który może mieć związek z zaginięciem Polki.

Kobieta przed zniknięciem zgłosiła na policji groźby i przemoc ze strony męża

W sierpniu 2021 roku Beata Ratzman wystąpiła o rozwód i starała się o uzyskanie wyłącznej opieki nad dziećmi oraz sądowy zakaz kontaktu ze strony męża. Mężczyzna miał grozić i stosować przemoc wobec kobiety, jednak dwa tygodnie temu sąd odrzucił wniosek, ponieważ 49-latek nie był wcześniej notowany. Zaginiona twierdziła, że była ofiarą przemocy od 2016 roku.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.