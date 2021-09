Polska na samym dnie rankingu dostępu do aborcji w Europie. Za nami tylko mikropaństwa

Sytuacja osób potrzebujących aborcji "w dużej mierze zależy od kodu pocztowego" - zauważa Forum Parlamentarne na rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych, które z okazji Dnia Bezpiecznej Aborcji opublikowało ranking europejskich krajów i ich przepisów dotyczących przerywania ciąży.

"Atlas pokazuje rozbieżności na kontynencie - w 21 krajach aborcja jest traktowana jak każda inna usługa medyczna, a w 14 pozostaje karalna, chociaż większość Europejczyków uważa aborcję za prawo kobiet" - skomentował Neil Datta, sekretarz EPF.

Zobacz wideo Piekło kobiet. „Jeżeli chodzi o aborcję, to jesteśmy pod ścianą"

Twórcy atlasu podkreślają m.in., że:

Bezpieczna, dobrowolna aborcja nie powinna być uznawana za przestępstwo. A jednak 16 krajów w Europie reguluje ją kodeksem karnym,

19 krajów, w tym kilka uznawanych za progresywne, zmusza kobiety do znoszenia niepotrzebnych z medycznego punktu widzenia wymagań, np. przymusowego okresu oczekiwania czy korzystania ze stronniczego poradnictwa przed uzyskaniem dostępu do aborcji,

26 krajów pozwala pracownikom ochrony zdrowia na odmowę przerwania ciąży, co potencjalnie naraża kobiety na poważne niebezpieczeństwo,

W 31 krajach aborcja nie jest refundowana, co uderza zwłaszcza w osoby w trudnej sytuacji, np. o niskich dochodach, mieszkające na obszarach wiejskich, pochodzenia romskiego, pracownice seksualne i imigrantów,

18 krajów europejskich nie udostępnia jasnych i precyzyjnych informacji na temat opieki okołoaborcyjnej,

38 krajów i terytoriów oceniono średnio lub źle.

Atlas aborcji w Europie epfweb.org

Polska "wyróżniona" w raporcie

"To zdumiewające, jak bardzo niektóre rządy lekceważą życie kobiet. Do polskiego Sejmu trafiła ustawa, która - jeśli zostanie przyjęta - uniemożliwi przerwanie ciąży nawet w przypadku gwałtu i kazirodztwa. Doszło do tego po tym, jak prawie rok temu zakazano aborcji w przypadkach ciężkich i nieodwracalnych zmian płodu. Kobiety są zmuszane do wyjazdów, głównie do Wielkiej Brytanii, aby uzyskać dostęp do aborcji. Wkrótce będą potrzebowały paszportów, by tam wyjechać, co jeszcze bardziej ograniczy ich prawa" - zauważyła Caroline Hickson z International Planned Parenthood Federation European Network. Konieczność posiadania paszportu podczas podróży do Wielkiej Brytanii wchodzi w życie 1 października.

Eksperci wskazują na Polskę i Maltę, jako na kraje członkowskie UE, w których rządy "zmuszają do utrzymania ciąży". "Ale nawet w tak zwanych krajach postępowych kobiety i dziewczęta muszą znosić niepotrzebne z perspektywy medycznej procedury, a lekarze odmawiają opieki ze względu na swoje osobiste przekonania bądź kwestie wygody" - czytamy w raporcie.

Mikropaństwa łagodzą przepisy aborcyjne

Przyszłoroczny atlas z dużym prawdopodobieństwem będzie prezentował się inaczej dla San Marino i Gibraltaru. Obywatele tego pierwszego mikropaństwa właśnie poparli prawo do aborcji (77 proc. osób opowiedziało się za, a 23 proc. przeciw). Ministerka spraw wewnętrznych wezwała parlament do natychmiastowych prac nad ustawą. Dotychczasowe prawo w San Marino pochodzi z 1865 roku, przez co kraj jest jednym z ostatnich miejsc w Europie, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana. De iure przerwanie ciąży jest zagrożone karą więzienia dla kobiety i lekarza, jednak de facto przepis ten jest martwy. Większość mieszkanek kraju w celu przerwania ciąży wyjeżdża do Włoch, które otaczają państwo.

Wyniki referendum w San Marino dają nadzieję Maltankom, ponieważ kraje są bardzo do siebie podobne - bardzo niewielkie i w dużej mierze katolickie. Malta jest jedynym członkiem UE, który całkowicie zabrania aborcji. Maltański kodeks karny jest jeszcze starszy, pochodzi z 1854 roku.

W czerwcu przeprowadzono również referendum aborcyjne na Gibraltarze. Złagodzenie prawa poparło 62 proc. głosujących, 36 proc. było przeciwko. Zgodnie z prawem aborcja mogła być karana nawet dożywotnim więzieniem, jednak współcześnie przepis ten nie był wykorzystywany. Obecnie - choć miało to nastąpić w ciągu miesiąca - nowe prawo czeka na wdrożenie.