W Göteborgu w zachodniej Szwecji doszło we wtorek do wybuchu, a następnie pożaru. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane. Według najnowszych informacji do szpitali trafiło ok. 20-25 osób, z czego co najmniej sześć jest ciężko rannych. Według miejscowej policji do wybuchu nie doszło z przyczyn naturalnych, było to "celowe działanie".

