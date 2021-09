Łukaszenka o sytuacji przy granicy: Jest jasne, że Polska nie rozmieszcza wojsk przeciwko Niemcom

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka odbierał w poniedziałek w pałacu prezydenckim w Mińsku raport na temat sytuacji na granicy.

REKLAMA

- Sytuacja w krajach sąsiednich jest dla nas niekorzystna. Co więcej, władze tych krajów weszły na kurs konfrontacji z Białorusią - ocenił.

- Przywódcy tych państw wygłaszają oświadczenia, w których bezpośrednio oskarżają nasz kraj o zorganizowanie kryzysu migracyjnego. Co więcej, swoimi oskarżeniami postanowili wprowadzić w błąd całą społeczność międzynarodową. Weźmy chociażby pod uwagę ich przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - dodał Łukaszenka.

Zaznaczył, że za transport migrantów ma odpowiadać "międzynarodowy gang". - Białoruś nie jest jedyną drogą migracji. Więcej osób próbuje dostać się do UE przez Morze Śródziemne - podkreślił.

- Przylatują tutaj, korzystając z naszego zwolnienia z wiz. Są wywożeni na granicę, a potem przez granicę. A tam - w Polsce, na Litwie i w innych krajach - najwięksi przestępcy wyłapują ich np. w Polsce i wysyłają dalej do Niemiec. Polska nie jest miejscem docelowym dla migrantów. Kierują się do Niemiec, Francji i częściowo Wielkiej Brytanii - wyliczał.

Zobacz wideo Komorowski: Chrońmy granice, a jednocześnie rozwiązujmy problem natury humanitarnej

Aleksander Łukaszenka o sytuacji na granicy

Polityk stwierdził, że w pobliżu polskiej granicy z Białorusią Polska rzekomo mają być "rozmieszczane wojska".

- Bez względu na to, gdzie wojska są rozmieszczone w Polsce, jasne jest, że nie są one rozmieszczone przeciwko Niemcom. Co więcej, wojska te są rozmieszczane przez obce kraje, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone Ameryki - ocenił.

- Widzimy, jak Litwa robi wszystko, aby pokazać swoją lojalność wobec NATO i USA. Najsmutniejsza jest jednak sytuacja na Ukrainie. Widzimy, co tam robią. Tam nie tylko uciekli nasi "uciekinierzy", ale są tworzone obozy szkoleniowe do pracy przeciwko Białorusi, jak mówią służby specjalne - dodał.

Jak stwierdził Łukaszenka, "jest jasne, jaką rolę Polska odgrywa w UE". - Jest pod parasolem Amerykanów. Przysparzają Unii Europejskiej tyle problemów, co polskie władze nam. I wywierają presję na Unię Europejską, mówiąc, że chcemy przeprowadzić hybrydowy atak na Unię Europejską - mówił.

Ukraina. Wołodymyr Zełenski o wojnie z Rosją: Uważam, że może do tego dojść

Prezydent Białorusi odniósł się także do rozpoczętych w ubiegłym tygodniu wspólnych ćwiczeń wojskowych Ukrainy i sił NATO. Zapowiedział, że wraz z Rosją Białoruś zareaguje na te ćwiczenia, choć nie doprecyzował, na czym ta odpowiedź będzie polegała. Zaznaczył, że omawiał sytuację na Ukrainie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

- Na Ukrainę ciągną wojska NATO. Tworzą bazy pod pozorem otwierania środków szkoleniowych - mówił. Jak dodał, "jest jasne, że trzeba na to zareagować".