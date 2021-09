Korea Północna wystrzeliła pocisk do Morza Japońskiego. "Mamy prawo do samooobrony"

Korea Północna wystrzeliła co najmniej jeden niezidentyfikowany pocisk, który spadł do Morza Japońskiego. Informację o tej kolejnej już próbie podała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap powołując się na szefów dowództwa generalnego armii Korei Południowej. Według japońskiego dowództwa wojskowego mogła to być rakieta balistyczna.

