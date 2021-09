Korea Południowa. Koniec z jedzeniem mięsa z psów? Prezydent: To powód do wstydu

Jak informuje "The Guardian", Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in dąży do wprowadzenia zakazu spożywania psiego mięsa. Ten temat miał poruszyć w czasie cotygodniowej rozmowy z premierem. - Czy to nie najwyższy czas, by rozważyć zakaz konsumpcji psiego mięsa? - zapytał szefa rządu.

W jego ocenie spożywanie mięsa z psów jest powodem do wstydu. Wprowadzenie zakazu w ocenie prezydenta pozwoli na usprawnienie systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. "The Guardian" powołując się na badania informuje, że Koreańczycy spożywają rocznie około miliona psów.

Obecne przepisy zabraniają okrucieństwa w czasie uboju psów i kotów. Temat ten od kilku lat dzieli koreańskie społeczeństwo. Coraz więcej mieszkańców Korei Południowej uważa spożywanie psiego mięsa za znęcanie się nad zwierzętami, a nie tradycję.

"The Guardian" przypomina, że Moon Jae-in jest znanym miłośnikiem psów. W Błękitnym Domu mieszka z kilkoma psami, a jednego z nich adoptował w czasie trwania kampanii wyborczej.