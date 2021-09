W niedzielę w mieście Holbrook w Stanach Zjednoczonych odbyły się uroczystości żałobne Gabby Petito. W nabożeństwie udział wzięło ponad stu strażaków, którzy są kolegami zmarłej kobiety. To właśnie Joseph Petito przemawiał do zgromadzonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Zaginięcie i śmierć Gabby Petito. Ojciec 22-latki wygłosił wzruszające przemówienie

- Jeśli jest wyprawa, którą chcecie odbyć, to ją zrealizujcie. Zróbcie to teraz, póki macie czas. Jeśli jest relacja, w której tkwisz, a która nie jest dla ciebie dobra, porzuć ją teraz - powiedział ojciec Gabby, odnosząc się do jej związku z Brianem Laundriem. - Gabby jest najbardziej niesamowitą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Gdy dziś stąd pójdziecie, to proszę was, abyście zainspirowali się sposobem, w jaki traktowała ludzi - dodał.

Gabby Petito nie żyje. Znalezione w Wyoming ciało to zwłoki blogerki

Bliscy wspominali też 22-latkę, jako radosną osobę, która "podchodziła z miłością do drugiego człowieka". Ojczym Gabby, Jim Schmidt dodał, że 22-latka była "przykładem dla nas wszystkich, jak żyć, aby cieszyć się każdą chwilą na tym pięknym świecie, tak jak ona to robiła". - Rodzice nie powinni grzebać swoich dzieci. Nie tak to powinno przebiegać - dodał na koniec.

USA. Policja wciąż poszukuje Briana Laundriego

Głównym podejrzanym w sprawie śmierci Gabby Petito jest narzeczony blogerki - Brian Laundrie. Rodzina 23-latka zgłosiła jego zaginięcie 17 września. Jako obszar poszukiwań wskazano rezerwat o powierzchni ponad 94 km2, którego około 75 proc. stanowią mokradła i akweny wodne - znajdują się tam duże grupy aligatorów. Teren jest więc bardzo trudny do przeszukania.

Ostatnie wiadomości od Gabby zaniepokoiły jej matkę. Wysyłał je partner?

Śledczy wyznaczyli dwie nagrody, po 30 tysięcy dolarów, za informacje o miejscu przebywania Laundriego. Przypomnijmy, że 23-latek wrócił do domu rodzinnego ze wspólnej wyprawy z Gabby 1 września. Następnie zamknął się w domu, zatrudnił adwokata i odmówił udzielania informacji śledczym. Potem jednak zniknął.

Sąd okręgowy w Wyoming oskarżył też Laundriego o nieautoryzowane użycie karty debetowej i numeru PIN narzeczonej. Między 30 sierpnia a 1 września mężczyzna miał wydać co najmniej tysiąc dolarów. Sekcja zwłok wykazała natomiast, że Gabby Petito zmarła w dniach 27-30 sierpnia, przyczyną śmierci było zabójstwo (koroner nie podał jednak dokładnych informacji). Ostatnie zdjęcie z wyprawy Gabby umieściła 25 sierpnia. Pod koniec sierpnia po raz ostatni też kontaktowała się ze swoją rodziną.