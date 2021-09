Hiszpania. Polska trafiła na listę krajów podwyższonego ryzyka. Jakie zmiany czekają turystów?

Resort zdrowia poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 421 przypadków zakażenia koronawirusem. Dla porównania tydzień temu były to 363 zakażenia SARS-CoV-2.

Ambasada RP w Hiszpanii przekazała, że od poniedziałku (27 września) podróżujący z Polski do Hiszpanii muszą posiadać jedno z zaświadczeń:

o przyjęciu szczepienia przeciwko COVID-19,

o negatywnym wyniku testu,

o przebyciu COVID-19.

Wynik testu wykonanego techniką NAAT (np. PCR) będzie uznawany tylko do 72 godzin od jego zrobienia. Z kolei wyniku testu antygenowego będzie ważny do 48 godzin.

Ambasada przypomina również o wypełnieniu formularza sanitarnego, który jest dostępny na stronie www.spth.gob.es lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Należy go wypełnić, jeśli podróżujemy do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską. "Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii" - czytamy w komunikacie znajdującym się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jakie obostrzenia obowiązują w Hiszpanii?

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w Hiszpanii obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką w przestrzeni publicznej zamkniętej, w przestrzeni publicznej na wolnym powietrzu, jeśli nie może zostać zachowany dystans przynajmniej 1,5 metra między osobami w niej przebywającymi. O zakryciu ust i nosa trzeba również pamiętać w środkach transportu lotniczego, morskiego, autobusowego, kolejowego oraz na dworcach i w portach. A także podczas imprez plenerowych, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu.

Z noszenia maseczek są zwolnione m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby ze schorzeniami układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa oraz osoby uprawiające sport indywidualny na świeżym powietrzu. "Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro" - przypomina MSZ.