Wybory w Niemczech. Oficjalne wyniki: zwycięża SPD

o oznacza, że SPD uzyskała 205 mandatów, CDU - 194, a Zieloni 116. To najgorszy wynik chadeków w historii. Mimo to na razie nie zamierzają rezygnować z planów utworzenia rządu.

Na czwartym miejscu znaleźli się liberałowie z FPD, którzy uzyskali 11,5 procent głosów, a na piątym Alternatywa dla Niemiec, którą wskazało 10,3 procent wyborców. Za nimi uplasowała się także postkomunistyczna Lewica uzyskując niespełna 5 procent głosów.

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Bundestagu wyniosła 76,6 procent.

Ponieważ wynik wyborczy dwóch głównych konkurentów na niemieckiej scenie politycznej różni się tak nieznacznie, na razie nie wiadomo, któremu z nich uda się stworzyć koalicję zdolną utworzyć sprawny rząd.

Socjaldemokraci traktują niewielką przewagę nad chadecją jako wielki sukces. Ich kandydat na kanclerza Olaf Scholz powiedział telewizji ZDF, że jest gotów stanąć na czele nowego rządu.

- Jestem zadowolony, a także bardzo wdzięczny wyborcom. To dzięki decyzji obywateli SPD będzie tworzyć rząd, i to właśnie ja stanę przed tym zadaniem. Czuję się do tego zobowiązany - powiedział Olaf Scholz.

Jednak chadecy na razie nie zamierzają rezygnować z planów utworzenia rządu. Szef CDU i jej kandydat na kanclerza Armin Laschet swoje przemówienie podczas wieczoru wyborczego rozpoczął od podziękowań dla Angeli Merkel. Powiedział, że 16 lat jej rządów było dobrym czasem dla Niemiec

Od marca 2018 roku Niemcami rządził gabinet tworzony przez szeroką, chadecko-socjaldemokratyczną koalicję. Wcześniej chadecy prowadzili rozmowy koalicyjne z Zielonymi i liberałami z FDP, jednak zostały one zakończone niepowodzeniem na skutek wycofania się ostatniego z ugrupowań.