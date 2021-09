Zobacz wideo Który z kandydatów sprawdzi się lepiej na arenie międzynarodowej? Byrt: Stabilniejszy psychicznie wydaje się Olaf Scholz

W Niemczech zamknięto lokale wyborcze i trwa zliczanie głosów po wyborach parlamentarnych. Pierwsze sondaże exit poll pokazywały remis między dwiema największymi partiami, ale w nowych prognozach wynik bardziej się klaruje.

Te opublikowane przed godziną 22 pokazują wygraną socjaldemokratycznej SPD, z wyraźną choć niewielką przewagą nad CDU/CSU, partią chrześcijańsko-demokratyczną, z której wywodzi się Angela Merkel.

Żadna z partii nie ma szans na samodzielną większość i - co jest normą w niemieckiej polityce - konieczne będzie sformowanie koalicji.

Wyniki wyborów w Niemczech

Według wyników sondażowych, opublikowanych przez telewizję ZDF, socjaldemokraci z SPD uzyskali 25,8 procent głosów. Partie CDU/CSU mogą liczyć na około 24 procent poparcia. Choć różnica jest niewielka, to dla chadeków jest to historyczna porażka i najgorszy wynik od 1949 roku. Z kolei SPD zyskało ponad 5 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich wyborów.

Trzecią siłą w Bundestagu będą Zieloni. Według aktualnych prognoz mają oni 14,3 proc. głosów. Z jednej strony to o ok. połowę więcej niż w wyborach w 2017 roku. Z drugiej wynik jest poniżej oczekiwań niektórych ekspertów - sondaże wskazywały na wyższe poparcie, a w pewnym etapie kampanii Zieloni nawet prowadzili.

Na kolejnym miejscu jest liberalna FDP z wynikiem 11,5 proc., a dalej skrajnie prawicowa AfD (10,5 proc., spadek w porównaniu do ostatnich wyborów) i socjalistyczna lewica Die Linke z wynikiem na poziomie progu wyborczego: 5 proc. (spadek o ponad 4 pkt proc.).

Merkel może dłużej poczekać na urlop

Wraz z tymi wyborami kończą się 16-letnie rządy kanclerz Angeli Merkel - zgodnie z tym, co zapowiadała od dawna. Jednak według niektórych obserwatorów może ona pozostać na stanowisku dłużej, niż mogła planować - gdyż zbliżone wyniki głównych partii oraz konieczność budowy koalicji najpewniej skończą się długimi negocjacjami.

Dziennikarz Dave Keating uważa, że negocjacje mogą przeciągnąć się nawet do przyszłego roku i Merkel jeszcze jeden, ostatni raz wygłosi tradycyjne wystąpienie noworoczne.

Jedynym wariantem koalicji dwóch partii jest tzw. wielka koalicja - czyli SPD i CDU/CSU. Taki sojusz rządził Niemcami przez trzy z czterech kadencji Merkel. Teraz obie partie deklarują, że chcą zmiany. Chcą jej także wyborcy, którzy według sondaży są najmniej przychylni takiej koalicji. Jakie są pozostałe możliwości?

Skrajna prawica AfD w zasadzie nie ma zdolności koalicyjnej na poziomie federalnym. Die Linke hipotetycznie mogłaby zawrzeć sojusz z Zielonymi i socjaldemokratami, ale z obecnych prognoz podziału mandatów wynika, iż taka koalicja nie miałaby większości - nawet jeśli partie chciałby i mogły się porozumieć.

To zostawia dwie alternatywy. W obu mniejszymi, ale niezbędnymi koalicjantami są Zieloni oraz FDP, a także jedna z największych partii. Pytanie brzmi: która? Choć to SPD prowadzi w sondażowych wynikach, CDU będzie miała niewiele mniej mandatów.

Szef CDU Armin Laschet przekonywał, że zwycięstwo SPD nie jest jeszcze przesądzone. - Czeka nas bardzo długa noc. O jednym mogę zapewnić: dołożymy wszelkich starań, by utworzyć nowy rząd - oświadczył kandydat chadecji. Podobnie mówił kandydat socjaldemokratów na kanclerza, Olaf Scholz. - To będzie długa noc wyborcza. Ale pewne jest, że wielu obywateli zagłosowało na socjaldemokratów, bo chcą zmian w rządzie - powiedział.

Sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak zastanawiał się już nad możliwymi konstelacjami koalicyjnymi. - Wstępne wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że jest możliwość utworzenia sojuszu z Zielonymi i FDP - powiedział Ziemiak. Na realną możliwość zawarcia tak zwanej "koalicji jamajskiej" wskazywał wcześniej także szef liberałów, Christian Lindner.

Niemcy. "Po raz pierwszy w historii niezbędna będzie koalicja trzech partii"

Możliwe, że to mniejsi koalicjanci sami wybiorą partnera. Lider liberalnego FDP zasugerował, że jego partia oraz Zieloni powinni najpierw podjąć rozmowy między sobą i po tym zdecydować, z którą z większych partii chcą sformować rząd.