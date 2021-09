Szwajcaria. Głosujący w referendum za małżeństwami jednopłciowymi

Do poddania propozycji rządu pod referendum doprowadzili przeciwnicy małżeństw jednopłciowych, zbierając wymagane do jego przeprowadzenia 50 tysięcy podpisów. Od 2007 roku, w Szwajcarii pary homoseksualne mogły zawierać związki partnerskie.

"Zmiana w mentalności" Szwajcarów

- Ten dzień pokazał zmianę mentalności, jaka zaszła w ciągu ostatnich 20 lat. To rzeczywiste odzwierciedlenie bardzo szerokiej i bardzo ważnej akceptacji osób LGBT w społeczeństwie - powiedziała Olga Baranova, rzeczniczka sztabu prowadzącego kampanię za małżeństwami jednopłciowymi, w rozmowie z agencją AFP.

Portal The Local przypomniał natomiast, że choć Szwajcaria zdekryminalizowała współżycie z osobą tej samej płci w 1942 r., to liczne lokalne i regionalne siły policyjne wciąż prowadziły tzw. "rejestry" - niektóre z nich aż do wczesnych lat 90-tych.

Do tej pory pary jednopłciowe w Szwajcarii mogły zarejestrować swój związek w urzędzie, ale bez praw przysługujących małżeństwom. Mowa m.in. o prawie do uzyskania obywatelstwa lub prawie do adoptowania dzieci. Zwolennicy małżeństw jednopłciowych podkreślają w rozmowach z Associated Press, że minie jeszcze sporo czasu, zanim dwóch mężczyzn lub dwie kobiety będą mogli się pobrać. Wskazują, że procedury administracyjne i legislacyjne potrwają kilka miesięcy.

W dniu referendalnym w Szwajcarii głosowano także nad projektem młodzieżówki Partii Socjalistycznej, by opodatkować wysokie dochody. Ta propozycja nie znalazła jednak uznania wśród głosujących - 65 procent było przeciw.