W tegorocznych wyborach startowało w sumie 47 partii, ale w wyścigu do niemieckiego parlamentu liczy się w zasadzie tylko sześć ugrupowań: Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna z Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CDU/CSU), Zieloni (Grüne), Wolni Demokraci (FDP), Alternatywa dla Niemiec (AfD) i Lewica (Die Linke).

Wybory do Bundestagu. Wyniki exit poll dla poszczególnych partii

Tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 18:00, zostały opublikowane wyniki sondażu exit poll.

AfD - 11 proc.

CDU/CSU - 25 proc.

Die Linke - 5 proc.

FDP - 11 proc.

Zieloni (Grüne) - 15 proc.

SPD - 25 proc.

Pozostałe partie uzyskały łącznie 8 proc. wszystkich głosów.

Choć na pierwszym miejscu na razie jest remis, to wciąż dobra wiadomość dla socjaldemokratów z SPD i kiepska dla CDU. Partia Merkel zdobyła 8 punktów procentowych mniej, niż cztery lata temu. Z kolei SPD zyskała 5 pkt. proc. Także Zieloni mogą mieć powody do zadowolenia - exit poll daje im 6 pkt proc. więcej, niż zdobyli w wyborach w 2017 roku. Straciła skrajnie prawicowa AfD (ok. 2 pkt proc. mniej), oraz Lewica - 4 pkt. proc. mniej.

Wybory w Niemczech co cztery lata

Wybory do Bundestagu organizowane są co cztery lata. Tym razem uprawnionych do głosowania było 60,4 mln osób, w tym 31,2 mln kobiet oraz 29,2 mln mężczyzn. Głosowali także cudzoziemcy - jak informował serwis Deustche Welle, 7,4 mln uprawnionych pochodzi z Turcji, Syrii, Polski, Rosji lub innych krajów. Obcokrajowcy stanowią 12 proc. wszystkich wyborców.

W wyborach 26 września 2021 roku, po 16 latach na stanowisku kanclerza, nie wystartowała Angela Merkel. Kandydatami na zwalniane przez nią stanowisko są: Olaf Scholz z SPD, Armin Laschet z CDU oraz Annalena Baerbock z Zielonych.