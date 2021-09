USA. Dwuletni chłopiec znalazł broń. Śmiertelnie się postrzelił

Do tragicznego wypadku doszło w mieście Waco w Teksasie. Dwulatek pozostawiony bez opieki znalazł pistolet w plecaku jednego z jego krewnych. Broń była niezabezpieczona. Chłopiec sięgnął po nią jak po zabawkę i nacisnął spust, strzelając sobie w głowę. Dziecko przewieziono do szpitala, gdzie zmarło na skutek poniesionych obrażeń - informuje people.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Ograniczenie dostępu do broni przynosi skutek

Według miejscowej policji broń należała do 21-letniego krewnego dziecka, który natychmiast po incydencie uciekł z miejsca zdarzenia - pisze newsweek.com. Później jednak wrócił wraz z pistoletem i został natychmiast zatrzymany pod zarzutem manipulowania dowodami.

Kolejni zakażeni w delegacji Bolsonaro. Prezydent na kwarantannie

USA. "Z tragiczną regularnością" dzieci strzelają do siebie lub innych ze znalezionej broni

Wypadek, do którego doszło w Teksasie, jest kolejnym na liście tragedii, do których dochodzi w Stanach Zjednoczonych z udziałem dzieci i niezabezpieczonej broni.

"Każdego roku setki dzieci w Stanach Zjednoczonych uzyskują dostęp do niezabezpieczonej, załadowanej broni schowanej w szafach i szufladach szafek nocnych, w plecakach i torebkach" - napisała na swojej stronie internetowej Everytown For Gun Safety, czyli organizacja wspierająca kontrolę broni. "Z tragiczną regularnością dzieci znajdują te niezabezpieczone pistolety i niechcący strzelają do siebie lub do kogoś innego znajdującego się w pobliżu" - czytamy dalej.

Organizacja twierdzi również, że w latach 2015-2020 ponad 1500 osób zostało rannych w niezamierzonych strzelaninach, a co najmniej 765 zginęło. Natomiast w 2021 roku w wyniku użycia broni palnej zginęło już co najmniej 111 osób.

Pół roku od zatrzymania Poczobuta. Przypominamy, co o sprawie mówił rząd