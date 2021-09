W czerwcu 22-letnia blogerka Gabby Petito i jej o rok starszy partner Brian Laundrie wyruszyli w podróż po Stanach Zjednoczonych. 1 września mężczyzna samotnie wrócił do domu na Florydzie, wynajął prawnika i nie chciał rozmawiać z policją. Kilka dni później śledczym udało się odnaleźć ciało kobiety (w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming), ale jej chłopak zniknął.

REKLAMA

Zobacz wideo Kierowca skody ucieczkę przed policją zakończył w rowie

Partner Gabby Petito głównym podejrzanym. Brian Laundrie płacił kartą debetową kobiety tuż po jej śmierci

W czwartek lokalny sąd w Wyoming oskarżył Briana Laundriego o to, że użył karty debetowej i numeru PIN swojej zmarłej partnerki Gabby Petito. Wydano nakaz rewizji, który służby mogą wykonać w domu i w pojeździe mężczyzny, którym może się poruszać. Nie oskarżono go jednak o zabójstwo, choć jest głównym podejrzanym.

USA. Otwarcie granic dla zaszczepionych turystów już w listopadzie

Obecnie nie wiadomo, gdzie przebywa mężczyzna. Rodzina 23-latka zgłosiła zaginięcie, a śledczy od kilku dni szukają go w rezerwacie Carlton w pobliżu North Port na Florydzie. W środę do poszukiwań dołączyło 10 nurków, ale działania przerwano. Akcja poszukiwawcza ma zostać wznowiona w piątek.

Policja: Badamy fakty i okoliczności śmierci

"Podczas gdy nakaz aresztowania pozwala organom ścigania aresztować pana Laundriego, FBI i nasi partnerzy w całym kraju nadal badają fakty i okoliczności śmierci pani Petito" - napisał agent specjalny FBI Michael Schneider w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o Laundrim. - Wzywamy osoby, które wiedzą o roli pana Laundrie w tej sprawie lub jego obecnym miejscu pobytu, aby skontaktowały się z FBI - powiedział Schneider, cytowany przez CNN. - Żadna informacja nie jest nieistotna, aby wesprzeć nasze wysiłki w tym dochodzeniu - dodał.

USA. Strzelanina w sklepie. Pracownicy schowali się w zamrażarkach

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, które sugerują, że w czasie podróży po USA para skonfliktowała się ze sobą. Policja opublikowała nagranie, na którym widać zapłakaną 22-latkę. Brian Laundrie i Gabby Petito w rozmowie z funkcjonariuszami policji mieli przyznać, że doszło między nimi do rękoczynów. Poradzono im, by rozdzielili się na jedną noc, co mieli zrobić.