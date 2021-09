W Holandii narasta sceptycyzm w sprawie szczepionek przeciwko COVID-19. Coraz mniej osób chce je przyjmować, a holenderski rząd wprowadza nowe obostrzenia i obowiązki, by walczyć z przeciwnikami szczepionek.

Holandia. 12-latek wygrał batalię sądową z ojcem ws. szczepionki przeciwko COVID-19

Teraz w Holandii przeciwko COVID-19 mogą się zaszczepić nastolatkowie w wieku od 12 do 17 lat - jednak potrzebują zgody obojga rodziców. 12-latek z Groningen, którego rodzice są rozwiedzeni, musiał walczyć o prawo do szczepionki w sądzie, gdyż jego ojciec nie chciał wyrazić na nią zgody. W Holandii jest to jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu dotyczącymi dziecka między rozwiedzionymi rodzicami.

Chłopcu nie zależało jedynie na własnym zdrowiu - chciał pożegnać się z umierającą babcią, która walczy z rakiem płuc i jego przerzutami. Jak poinformowało BBC, kobieta jest "na ostatnim etapie swojego życia". Zdaniem sędziego szczepionka zmniejszy szanse na przeniesienie jakiejkolwiek infekcji na chorą kobietę, a "interesy dziecka są ważniejsze niż troski ojca". Sąd odrzucił również argumenty ojca chłopca, że szczepionki są "w fazie testowej" i stanowią zagrożenie dla narządów rozrodczych. Zdaniem sądu taka opinia nie ma żadnego uzasadnienia w badaniach naukowych.

Pfizer i BioNTech zaszczepią dzieci między 5 a 11 rokiem życia

Koncerny Pfizer i BioNTech poinformowały tymczasem, że ich szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpieczna dla dzieci między 5. a 11. rokiem życia. Teraz producenci wystąpią o jej zatwierdzenie dla tej grupy wiekowej przez światowe organy regulacyjne. Koncerny poinformowały, że skutki uboczne w tej grupie wiekowej były "ogólnie porównywalne do tych obserwowanych u uczestników w wieku od 16 do 25 lat". Do najczęściej zgłaszanych odczynów poszczepiennych należały: ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, jak również ból głowy, dreszcze i gorączka.

Pfizer i BioNTech prowadzą również testy szczepionki na dzieciach od sześciu miesięcy do dwóch lat oraz na dzieciach w wieku od dwóch do pięciu lat. Jak poinformowały firmy, wstępne wyniki tych badań spodziewane są w ostatnim kwartale tego roku. Do badań prowadzonych przez Pfizer i BioNTech w USA, Finlandii, Polsce i Hiszpanii zgłosiło się 4,5 tysiąca dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 11 lat.

Poziom zachorowań na COVID-19 w Holandii utrzymuje się na wysokim poziomie. Holenderskie władze apelują o stosowanie się do nakazów służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.