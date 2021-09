USA. Strzelanina w sklepie. 2 osoby nie żyją, ludzie chowali się między półkami i w zamrażarkach

Do strzelaniny doszło w czwartek po południu w sklepie Kroger w Collierville w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy świadkowie relacjonowali, że gdy zaczęła się strzelanina,

"myśleli, że pękały balony" - informuje portal CNN.

USA. Strzelanina w sklepie. Dramatyczne relacje świadków

Do strzelaniny doszło w sklepie na dziale spożywczym. "Strzelił jednemu z moich współpracowników w głowę, a potem strzelił jednemu z klientów w brzuch" - powiedziała CNN jedna z pracowniczek, która była w sklepie w chwili zdarzenia. W zdarzeniu zginęły dwie osoby, w tym napastnik, który najprawdopodobniej sam się postrzelił. W strzelaninie ucierpiało 12 osób, kilka z nich w stanie ciężkim przewieziono do szpitala - podaje portal Fox13memphis.com. W trakcie strzelaniny w sklepie pracowały 44 osoby.

Pracownicy kryli się w biurach, za półkami i w zamrażarkach

Zgłoszenie o strzelaninie wpłynęło do dyżurnego centrali w czwartek (23 września) około godziny 13.30. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia, znaleźli w sklepie kilkoro postrzelonych pracowników i klientów sklepu.

Szef policji Dale Lane przekazał CNN, że zespół SWAT i funkcjonariusze policji przechodzili od pokoju do pokoju, wyprowadzając pracowników, którzy ukryli się przed napastnikiem oraz pomagali rannym. Kilku pracowników znaleziono ukrytych w zamrażarkach lub zamkniętych w biurach, a nawet na dachu budynku. - Robili to, do czego zostali wyszkoleni - podkreślił Lane. Policja przeszukała także samochód sprawcy znajdujący się na parkingu. Rzecznik sklepu przekazał, że pracownicy, którzy byli w pracy podczas zdarzenia, otrzymają wsparcie.

