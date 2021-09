W środę wieczorem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję stacji TVN24. Tuż przed głosowaniem KRRiT przyjęła uchwałę, w której zapowiedziała wezwanie odpowiednich organów - jak wskazuje konstytucja, to m.in. prezydent, premier czy marszałek Sejmu - do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sprawdzenie zgodności art. 35 ustawy medialnej z ustawą zasadniczą. Przepis ten mówi o wymaganiach wobec nadawców starających się o koncesję i jest przedmiotem sporu ws. TVN24.

KE: Będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji

Do tej kwestii odniósł się podczas konferencji prasowej rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. - Przyjęliśmy do wiadomości, że polski regulator przedłużył koncesję na prowadzenie kanału informacyjnego TVN24. Jest to pozytywna zmiana. Wiemy też, że w tym kontekście została przyjęta specjalna uchwała w sprawie zasad udzielania koncesji na nadawanie kanałów telewizyjnych i radiowych - powiedział.

Jak dodał Komisja Europejska, będzie "bardzo uważnie śledzić rozwój sytuacji, w szczególności sposób, w jaki uchwała będzie stosowana w praktyce". Podkreślił, że KE oczekuje, iż państwa członkowskie zapewnią, że ich polityka i ustawodawstwo nie będą miały żadnego negatywnego wpływu na ich zobowiązanie do zapewnienia wolnego, niezależnego i zróżnicowanego systemu medialnego.

Christian Wigand zaznaczył również, że KE wyrażała już kilka razy zaniepokojenie wolnością i pluralizmem mediów w Polsce.

