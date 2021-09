Poczobut nie zwróci się do Łukaszenki o ułaskawienie. "Rzecz niemoralna"

W liście, którego fragmenty cytuje rozgłośnia Radio Swaboda Andrzej Poczobut napisał, że "żadne akty łaski nie są mu potrzebne, nie będzie prosić o ułaskawienie nawet wtedy gdy zostanie o to poproszony". Zaznaczył, że w takiej sprawie jak jego pisanie próśb o ułaskawienie "byłoby rzeczą niemoralną i niegodną pamięci bohaterów Armii Krajowej". Dodał, że wie doskonale, że czekają go łagry i więzienie ale - jak podkreśla - "tym czyją godność i honor broni było znacznie trudniej i ich przykład daje mu natchnienie". Poinformował, że nikomu nie dawał i nie daje upoważnienia, aby w jego imieniu zwracać się do Alaksandra Łukaszenki o ułaskawienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Arłukowicz ws. śmierci na granicy: Oczekuję od premiera jasnych wyjaśnień

Lubartów. Uciekał przed policją. Miał dwa promile, wiózł żonę i dzieci

Poczobut już wcześniej dostawał "propozycje"

Z listów Andrzeja Poczobuta do żony wynika, że 27 maja zabrano go do Komitetu Śledczego, gdzie otrzymał propozycję, na którą się nie zgodził. Zdaniem jego żony zaproponowano mu wyjście z aresztu pod warunkiem, że opuści Białoruś.

W tym tygodniu mija pół roku od czasu aresztowania Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys. Liderom Związku Polaków białoruskie służy zarzucają rozpalanie waśni na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

"Wyścig słoni" pod Łomżą. Tir wyprzedzał lawetę. Laweta nie odpuściła