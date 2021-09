Donald Trump pozywa bratanicę i dziennikarzy "The New York Times". Chodzi o jego zeznania podatkowe

Według pozwu niektórzy dziennikarze "The New York Times", czyli Susanne Craig, David Barstow i Russell Buettner mieli współpracować z bratanicą Donalda Trumpa w ramach "osobistej zemsty" przeciwko byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Craig, Barstow i Buettner otrzymali w 2019 roku nagrodę Pulitzera za reportaż zapewniający opinii publicznej nowe spojrzenie na finanse Trumpa - 18-miesięczne śledztwo pokazało, że były prezydent USA zbudował swoje biznesowe imperium dzięki unikom podatkowym. Informację miała dostarczać dziennikarzom między innymi właśnie bratanica Donalda Trumpa.

Były prezydent USA twierdzi, że 56-letnia Mary Trump złamała ich umowę o zachowaniu poufności. Ona sama przyznała w swojej książce z 2020 roku, że była źródłem informacji nowojorskiego dziennika. Mary Trump to córka Freda Trumpa Juniora, starszego brata byłego prezydenta. Nie skomentowała jeszcze oskarżenia. Donald Trump z kolei nieraz już dementował informacje zawarte w jej książce zatytułowanej "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man". Były prezydent próbował też kilkukrotnie doprowadzić do zablokowana publikacji. Bezskutecznie.

Donald Trump żąda odszkodowania nie mniejszego niż 100 mln dolarów

"Grupa dziennikarzy z New York Timesa, w trakcie szeroko zakrojonej krucjaty w celu uzyskania poufnych danych podatkowych Donalda J. Trumpa, bezlitośnie odszukała jego bratanicę Mary… i przekonała ją, by przemyciła te dokumenty z biura adwokata" - tak brzmi treść pozwu. Trump twierdzi, że "poniósł znaczne szkody" i domaga się odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż 100 milionów dolarów - pisze BBC.

27-stronicowy pozew sugeruje, że reporterzy "nieustannie szukali Mary". Inne zdanie ma jedna z oskarżonych. "Zastukałam do drzwi Mary Trump. Otworzyła je. Myślę, że nazywa się to dziennikarstwem" - napisała na Twitterze jedna z reporterek wymienionych w pozwie, Susanne Craig, w odpowiedzi na zarzuty byłego prezydenta USA.