Wielka Brytania. Zagadka rozwiązana. Boris Johnson w końcu powiedział, ile ma dzieci

Premier Wielkiej Brytanii podczas wywiadu dla telewizji NBC przyznał, że ma sześcioro dzieci. Nie obyło się też bez pytania, jak Johnson łączy obowiązki ojca z rządzenia krajem. - To fantastyczne. Jest mnóstwo pracy. Jest mnóstwo pracy, ale uwielbiam to, absolutnie to uwielbiam i chcę, żebyś wiedziała, że zmieniam mnóstwo pieluch - powiedział Boris Johnson dziennikarce NBC.

Pod koniec roku Boris Johnson zostanie ojcem po raz siódmy

Boris Johnson doczekał się czwórki dzieci ze swoją drugą żoną Mariną Wheeler, z którą rozwiódł się w ubiegłym roku. Premier Wielkiej Brytanii ma również nieślubne dziecko z konsultantką Helen Macintyre. A w kwietniu 2020 roku jego obecna żona Carrie Johnson urodziła ich syna Wilfreda. W sierpniu 2021 roku Carrie poinformowała na swoim Instagramie, że ponownie spodziewa się dziecka i dodała, że wcześniejszą ciążę poroniła.

O liczbę dzieci Boris Johnson był również pytany na antenie radia LBC przed wyborami w 2019 roku. Wówczas, mimo nacisków dziennikarza, nie udzielił odpowiedzi. - Myślę, że ludzie chcą usłyszeć, jakie mamy plany - powiedział wtedy dziennikowi "The Guardian". I dodał "bardzo kocham moje dzieci, ale nie startują w tych wyborach i dlatego nie zamierzam tego komentować".

Zmiany w brytyjskim rządzie

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przeprowadził we wrześniu reorganizację gabinetu. Nową ministerką spraw zagranicznych została Elisabeth Truss - wcześniej szefowa resortu handlu, a to stanowisko objęła Anne-Marie Trevelyan. Ministrem sprawiedliwości i wicepremierem został Dominic Raab, który wcześniej stał na czele resortu spraw zagranicznych. Ministrem edukacji został Nadhim Zahavi, a szefem resortu społeczności i samorządów oraz ministrem w gabinecie premiera został Michael Gove. Z kolei Nadine Dorries stanęła na czele ministerstwa kultury, mediów i sportu.

