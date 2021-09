Nowy Jork. Zakaz wejścia do restauracji dla niezaszczepionych. Prezydent Brazylii jadł pizzę na chodniku

We wtorek (21 września) rozpoczęła się Debata Generalna 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. W szczycie udział bierze ponad 100 przywódców z całego świata, w których gronie znalazł się m.in. prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Członkowie delegacji prezydenta udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać głowę państwa i jego współpracowników przed jednym z lokali na Manhattanie.

Prezydent Brazylii jadł pizzę na chodniku. Bolsonaro nie chce się szczepić

Jak poinformowała agencja Reutera, Bolsonaro, który nie zaszczepił się przeciw COVID-19, nie mógłby wejść do żadnego z lokali znajdujących się w Nowym Jorku. Wymagane jest tam bowiem okazanie certyfikatu szczepionkowego.

Zwolennicy głowy państwa chwalili swojego lidera i podkreślali "skromność", którą miał się wykazać, jedząc kawałek pizzy na chodniku przed knajpą w pobliżu hotelu, w którym przebywał.

Prezydent Brazylii jest sceptykiem szczepionkowym, który przechwalał się tym, że nie przyjął preparatu chroniącego przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Zanim przyjechał do Nowego Jorku, przekonywał, że jego układ odpornościowy jest na tyle silny, że "odeprze" koronawirusa.

W poniedziałek u jednego z członków jego delegacji wykryto zakażenie. Mimo to prezydent spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Na pytanie brytyjskiego polityka o to, czy prezydent Brazylii się zaszczepił, ten odpowiedział, że "jeszcze nie".

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio apelował do osób, które wybierają się na sesję ONZ, by wcześniej zaszczepiły się przeciwko COVID-19. - Jeśli nie chcecie się szczepić, nie przyjeżdżajcie - powiedział podczas konferencji prasowej. Nie powstrzymało to jednak prezydenta Brazylii przed przybyciem na wydarzenie.

Prezydent Jair Bolsonaro od początku epidemii sprzeciwiał się wszelkim działaniom zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, jak zachowywanie dystansu społecznego czy izolacja. Wielokrotnie kwestionował też przydatność maseczek, skuteczność szczepionek, a jednocześnie promował leki, których skuteczność w walce z wirusem nie została udowodniona.

Andrzej Duda spotkał się z Bolsonaro podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

"Musimy znów ruszyć do przodu - odbudować społeczności, uratować planetę, przyspieszyć wzrost gospodarczy, ale przede wszystkim - przywrócić nadzieję" - tak zapowiedziana została 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Większość krajów członkowskich będzie reprezentowana osobiście przez ich przywódców.

W otwarciu debaty generalnej ONZ udział weźmie też prezydent Andrzej Duda, który w nocy czasu polskiego dotarł do Nowego Jorku z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Głowa państwa nie spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Spotka się natomiast z innymi przywódcami m.in. Mongolii, Czarnogóry, Turcji - dowiadujemy się ze strony prezydent.pl. Do tej pory miał już okazję rozmawiać z prezydentem Brazylii na temat wymiany handlowej oraz ochrony inwestycji.

"Spotkanie prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Brazylii Jaira Bolsonaro podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rozmawiano o zwiększeniu wymiany handlowej i ochronie inwestycji. Ponad 200-milionowa Brazylia to nasz najpotężniejszy partner na półkuli południowej" - przekazał na Twitterze sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch.