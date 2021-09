Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Chorwacka policji prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają osobę ze zdjęć. Kobieta została znaleziona 12 września na wyspie Krk w północnej Chorwacji, popularnej wśród turystów.

REKLAMA

Australia. Ekshumacja "Somerton mana". Czy świat pozna jego tożsamość?

Kobieta odnaleziona na chorwackiej wyspie Krk. Kim jest?

Odnaleziona kobieta mówi po angielsku, jednak nie pamięta swojej tożsamości - podaje CNN. - Obecnie znajduje się w szpitalu i jest w stabilnym stanie - przekazała stacji policja. Kobietę dostrzegł pewien mężczyzna podróżujący łodzią. To on zawiadomił służby, bojąc się, że podczas prób ratunku jego łódź może osiąść na mieliźnie. "The Guardian" podaje, że ratownicy medyczni przybyli na miejsce dwoma pojazdami, jednak by się dostać do celu, musieli dodatkowo przebyć pieszo trzy kilometry.

Jak czytamy, wiele wskazuje na to, że kobieta kilka dni spędziła pod gołym niebem. Była tak wycieńczona, że ciężko było jej samodzielnie pić. Miała na ciele drobne urazy i zadrapania. Jak podaje CNN, ratownicy musieli przetransportować ją na noszach, ponieważ nie była w stanie chodzić o własnych siłach.

Zagadkowa historia o UFO w Gdyni w 1959 roku

Chorwacja. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości odnalezionej kobiety

Kobieta nie potrafiła wyjaśnić kim jest, ani jak znalazła się na wyspie. Nie posiadała przy sobie także żadnych dokumentów ani telefonu komórkowego, a w pobliżu miejsca jej znalezienia nie znajdował się żaden pojazd. Miejscowi wskazują natomiast, że to ciężko dostępny fragment zatoki, pełen niezwykle ostrych kamieni. Miejsce, do którego ciężko się dostać i w którym właściwie nic nie ma - poza pojawiającymi się czasem dzikimi zwierzętami.

Policja przekazała zdjęcia i rysopis odnalezionej kobiety. Ma ona około 60 lat, jest średniej budowy ciała i mierzy mniej więcej 165 cm. Ma blond włosy do ramion i niebieskie oczy. W chwili znalezienia była ubrana w granatowy podkoszulek w paski z kapturem, czarne spodnie, różowe trampki i lnianą czapkę. Policja prosi o zgłaszanie wszelkich informacji. CNN podaje, że kilka osób skontaktowało się już ze służbami, jednak tożsamość kobiety pozostaje tajemnicą.