Justin Trudeau postawił wszystko na jedną kartę i wygrał. "Uratował skórę"

Zgodnie ze wstępnymi wynikami Partia Liberalna uzyskała w wyborach do Izby Gmin 156 mandatów na 338. To najlepszy wynik spośród wszystkich startujących partii. Jak zauważa AP, liberałowie Justina Trudeau uzyskali taką samą liczbę mandatów jak w 2019 roku.

Wybory w Kanadzie. Partia Justina Trudeau wygrywa, ale nie ma większości

Konserwatyści uzyskali w wyborach 121 mandatów, a lewicowi Nowi Demokraci 29. Do Izby Gmin wejdą także Blok Quebecu (28) i Zieloni (2). Oznacza to, że prawdopodobnie Izba Gmin w nowej kadencji będzie miała podobny kształt do poprzedniej. Aby stworzyć rząd większościowy trzeba mieć 170 miejsc w parlamencie.

Kanadyjska komisja musi jeszcze policzyć głosy wysłane pocztą lub złożone w lokalnych oddziałach.

Justin Trudeau, który od dwóch lat stoi na czele rządu mniejszościowego, w połowie sierpnia ogłosił przedterminowe wybory zaplanowane na 20 września. Opozycja twierdzi, że przedterminowe wybory nie były potrzebne, a szef rządu dążył do nich z powodu osobistych ambicji.

"Przegrał grę"

- Trudeau przegrał grę o zdobycie większości, więc to dla niego słodko-gorzkie zwycięstwo - komentował cytowany w AP Daniel Béland, politolog z Uniwersytetu w Montrealu. - W zasadzie wracamy do punktu wyjścia, bo nowy parlament mniejszościowy będzie wyglądał jak poprzedni. Trudeau i liberałowie uratowali skórę i pozostaną u władzy, ale wielu Kanadyjczyków, którzy nie chcieli tych pandemicznych wyborów późnym latem, prawdopodobnie nie cieszy się z tej sytuacji - podkreślił ekspert.

