Para antyszczepionkowców osierociła dwoje dzieci. "Niestety Dusty i Tristan zmarli. Dziękuję za wszystkie słowa otuchy i wsparcie w tym trudnym czasie" - napisała ich córka Windsor Graham.

"Mam własny paszport. To Konstytucję USA"

Dusty i Tristan, znani jako "Zbieracze z Alabamy", byli pasjonatami antyków. Youtuberzy prowadzili popularny kanał, na którym dokumentowali podróżowanie po kraju w poszukiwaniu starych przedmiotów, które następnie sprzedawali w internecie. Para na filmikach dzieliła się nie tylko przemyśleniami na temat mebli. Ostatni materiał pt. "Żyjemy i nadal sprzedajemy na eBay" poświęcili temu, dlaczego nie chcą być zaszczepieni. Wyjaśniali też, dlaczego tzw. paszporty covidowe to w ich odczuciu "głupota".

- Mam własny paszport. To Kartą Praw i Konstytucja USA - powiedział na filmie Dusty. Dodał, że jego zdaniem to, co się podaje ludziom jako szczepionkę, to "technicznie" nie jest szczepionka, tylko "forma terapii odpornościowej". Youtuber podkreślał też, że przeżył już rok bez szczepienia na COVID-19 i ma przyjaciół, którzy zarazili się wirusem razem z dziećmi i to przeżyli. W trakcie nagrania Tristan wyznała natomiast, że przeżyła raka kości. Później oboje zachorowali na koronawirusa. Youtuberzy odeszli w ciągu miesiąca. Dusty zmarł 16 września, a jego żona 25 sierpnia.