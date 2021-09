Zdjęcia dokumentów zostały opublikowane przez prawników po tym, jak amerykański sędzia sądu okręgowego Lewis Kaplan zarzucił księciu Andrzejowi, że "aktywnie unika" starań urzędników, którzy próbują mu dostarczyć pozew informujący o sprawie. Proces będzie rozpatrywany przed sądem w Nowym Jorku.

REKLAMA

Zobacz wideo Mężczyzna sięgnął nastolatce pod spódnicę i zrobił zdjęcie. Został aresztowany

Książę Andrzej oskarżony przez Virginię Giuffre o napaść na tle seksualnym

Na początku tygodnia prawnicy księcia zamierzali kwestionować, czy dokumenty zawiadamiające go o pozwie zostały mu prawidłowo dostarczone. Prawnicy obecnie 38-letniej Virginii Giuffre udostępnili w mediach zdjęcia, z czego jedno przedstawia kopertę zaadresowaną do księcia Andrzeja, wrzucaną do skrzynki pocztowej przy jego domu w Windsorze w Wielkiej Brytanii.

Jeszcze wcześniej, 27 sierpnia, dokumenty zostały przekazane funkcjonariuszowi londyńskiej policji metropolitalnej, który pełnił wartę przy głównej bramie posiadłości syna królowej Elżbiety II.

Virginia Giuffre oskarża księcia Andrzeja. Apeluje też do Brytyjczyków

Virginia miała należeć do grupy dziewcząt wykorzystywanych przez miliardera Jeffreya Epsteina

Virginia Giuffre oskarża księcia Andrzeja o napaść na tle seksualnym. Pozew cywilny w tej sprawie został złożony przez 38-latkę 9 sierpnia tego roku. Kobieta w dokumentach twierdzi, że gdy miała 17 lat, była napastowana przez Brytyjczyka.

Virginia miała należeć do licznej grypy dziewcząt, które zostały zwabione przez amerykańskiego miliardera Jeffreya Epsteina. Mężczyzna obiecywał im pracę, a w rzeczywistości oferował nastolatki swoim przyjaciołom. Jedną z takich osób miał być książę Andrzej, który od początku zaprzecza, by kiedykolwiek utrzymywał kontakty seksualne z Giuffre.

Książę Andrzej z matką na przejażdżce konnej. Wsparcie przed burzą

Syn Elżbiety II mówił nawet, że nie przypomina sobie, by kiedykolwiek poznał Virginię osobiście. Słowom tym przeczy jednak zdjęcie, które przedstawia księcia Andrzeja z nastoletnią Virginią. Sama kobieta twierdzi, że do napaści dochodziło trzykrotnie w latach 2001-2002 (w Londynie, Nowym Jorku i na Wyspach Kanaryjskich).

Książę Andrzej nigdy nie wypierał się natomiast znajomości z Epsteinem, który w 2008 roku został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności za współudział w prostytucji nieletnich. Mężczyzna wyszedł z więzienia po 13 miesiącach odbywania kary. W 2019 roku Epstein został ponownie aresztowany pod zarzutem przestępstw seksualnych. Niecały miesiąc później popełnił samobójstwo.

Książe Yorku urodził się w 1960 roku jako jeden z czworga dzieci królowej Elżbiety II i księcia Filipa. Książę Andrzej zajmuje 10. miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu. W 1986 roku poślubił Sarę Ferguson, z którą ma dwie córki: księżniczkę Beatrycze i Eugenię. Para rozwiodła się w 1996 roku.